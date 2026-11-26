Từ những giải pháp của học sinh cho các vấn đề cộng đồng đến các trải nghiệm thực hành công nghệ dành cho sinh viên, Samsung Solve for Tomorrow và SIC kết nối nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và nhà trường để tiếp sức cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Chung tay nuôi dưỡng tư duy sáng tạo từ trường học

Hành trình Samsung Solve for Tomorrow 2026 đã khép lại với hơn 2.900 ý tưởng dự thi - con số kỷ lục của chương trình kể từ khi triển khai tại Việt Nam từ 2019 - cùng sự tham gia của hơn 1.800 trường học trên khắp 34 tỉnh, thành phố. Tại vòng chung kết, 17 đội thi xuất sắc nhất đã giới thiệu những giải pháp công nghệ hướng tới giải quyết các vấn đề thực tiễn của cộng đồng.

Các dự án xoay quanh các chủ đề như phát triển môi trường bền vững thông qua công nghệ, kết hợp thể thao và công nghệ để tạo ra thay đổi tích cực, hay ứng dụng công nghệ vì một xã hội phát triển bền vững. Mỗi ý tưởng là một cách nhìn của học sinh trước những vấn đề xung quanh, đồng thời cho thấy tiềm năng sáng tạo của các em khi được tiếp cận kiến thức và có cơ hội thử nghiệm.

Đằng sau thành công được phản ánh qua chất lượng các dự án và các con số thống kê ấy là sự đồng hành của “ba nhà”: Nhà nước – Doanh nghiệp – Nhà trường với đại diện lần lượt là Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) - trực thuộc Bộ Tài chính, Samsung và các trường học. Mỗi “nhà” giữ một vai trò trụ cột quan trọng, trong đó NIC kết nối nguồn lực và mở rộng phạm vi tiếp cận chương trình; Samsung mang đến các hoạt động đào tạo, cố vấn và hỗ trợ phát triển sản phẩm; nhà trường khuyến khích, hướng dẫn học sinh trong suốt quá trình nghiên cứu. Sự phối hợp này góp phần đưa giáo dục STEM đến với nhiều trường học, tạo điều kiện để học sinh biến ý tưởng thành giải pháp cụ thể.

Mô hình hợp tác ba nhà giúp Samsung Solve for Tomorrow 2026 được nâng cấp cả về quy mô và chất lượng.

Ông Hoàng Trung Hiếu, Phó Giám đốc điều hành NIC - Bộ Tài chính - cho biết: “Với vai trò là hạt nhân thúc đẩy Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Quốc gia, NIC cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và toàn diện hơn nữa với Samsung trong các mùa giải Samsung Solve for Tomorrow tiếp theo: Chúng tôi sẽ cùng Samsung không ngừng mở rộng độ phủ, mang các chương trình đào tạo STEM, AI và Bootcamp đến với nhiều trường học hơn nữa, để những con số của các mùa giải sau sẽ ngày càng ấn tượng và vượt qua những kỷ lục của năm nay.”

Đại diện cho ý kiến của doanh nghiệp, ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, nhấn mạnh: “Khi nguồn lực công nghệ cùng triết lý giáo dục toàn cầu của Samsung hòa cùng tầm nhìn, sứ mệnh và vai trò dẫn dắt của NIC, chúng ta đã tạo nên một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững chắc. Sự kết hợp này không chỉ nâng tầm quy mô cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow, mà còn mở ra những cơ hội trải nghiệm, học hỏi và vươn xa tốt nhất cho hoc sinh Việt Nam.”

Với nhà trường, giá trị của cuộc thi còn nằm ở sự trưởng thành của học sinh qua từng bước tìm tòi và hoàn thiện dự án. Thầy Đặng Đình Bảy, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du (Đắk Lắk) – trường có một đội thi lọt vào Vòng Chung kết Samsung Solve for Tomorrow 2026 đã có chia sẻ đầy cảm xúc: “Một sản phẩm có thể hoàn thiện trong vài tháng. Một giải thưởng có thể được ghi nhận trong một ngày. Nhưng một tư duy sáng tạo được hình thành có thể theo một học sinh suốt cả cuộc đời. Chúng tôi tin rằng, sau hành trình này, dù kết quả cuối cùng như thế nào, các em đã trở thành những phiên bản tốt hơn của chính mình.”

Tiếp sức sinh viên làm chủ công nghệ tương lai

Nếu Samsung Solve for Tomorrow khơi dậy đam mê sáng tạo từ lứa tuổi học trò, Samsung Innovation Campus (SIC) tiếp tục mở ra cơ hội để sinh viên phát triển kiến thức và năng lực thực hành trong những lĩnh vực công nghệ mới.

Dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12 tới tại Hà Nội, Lễ tổng kết SIC 2026 sẽ nhìn lại hành trình học tập và trải nghiệm công nghệ của hàng nghìn sinh viên đến từ hơn 40 trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Đây cũng là dịp ghi nhận nỗ lực của các bạn trẻ và sự đồng hành của các đối tác trong một năm triển khai chương trình.

Năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới của SIC khi NIC đồng hành cùng Samsung trong việc triển khai chương trình. Cùng với đó, nội dung bán dẫn lần đầu tiên được đưa vào đào tạo, bên cạnh các khóa học về trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data). Việc mở rộng nội dung đào tạo góp phần giúp sinh viên tiếp cận sớm với một lĩnh vực công nghệ đang giữ vai trò chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ Việt Nam về đào tạo nhân lực bán dẫn.

Lớp học bán dẫn SIC 2026 hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ Việt Nam về đào tạo nhân lực bán dẫn.

Cùng với việc tăng cường thực hành, Samsung phát triển các không gian đào tạo công nghệ cao tại nhiều địa phương. Hiện có bốn không gian tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Hà Nội), Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), Trường Cao đẳng Công nghệ Việt-Hàn Bắc Giang (Bắc Ninh) và Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ICTU (Thái Nguyên). Mô hình này được Samsung khẳng định sẽ còn tiếp tục mở rộng.

Một hoạt động được mong đợi tại sự kiện Tổng kết SIC là chung kết Cuộc thi Sáng tạo Khoa học công nghệ - Innovation Tech Challenge. Sinh viên sẽ có cơ hội vận dụng kiến thức đã học để thực hiện nhiệm vụ theo chủ đề của từng năm. Những màn tranh tài hứa hẹn mang đến không khí sôi nổi, đồng thời thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ của các đội thi.

Không khí sôi động tại cuộc thi Innovation Tech Challenge năm 2025.

Từ sân chơi dành cho học sinh đến chương trình đào tạo cho sinh viên, Samsung Solve for Tomorrow và SIC cùng hướng tới mục tiêu phát triển tài năng công nghệ trẻ. Với sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp và nhà trường, những ý tưởng và năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam có thêm điều kiện để được nuôi dưỡng, phát triển và đóng góp cho tương lai.