Từ những quý thua lỗ đến 2,3 tỷ USD lợi nhuận

Trong lúc Samsung Electronics hưởng lợi lớn từ chu kỳ bùng nổ của bán dẫn và AI, các pháp nhân sản xuất lớn của tập đoàn tại Việt Nam cũng duy trì kết quả kinh doanh tích cực.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, bốn pháp nhân lớn của Samsung Electronics tại Việt Nam gồm Samsung Thái Nguyên, Samsung Electronics Vietnam (Bắc Ninh), Samsung Display Vietnam (Bắc Ninh) và Samsung Electronics HCMC CE Complex tại TPHCM đạt tổng doanh thu hơn 52.200 tỷ won, tương đương khoảng 35 tỷ USD.

Đáng chú ý, lợi nhuận của cả bốn nhà máy đạt hơn 3.400 tỷ won, tương đương khoảng 2,3 tỷ USD, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Samsung Thái Nguyên tiếp tục là “gà đẻ trứng vàng”. Nhà máy đạt doanh thu hơn 24.000 tỷ won và lợi nhuận khoảng 1.600 tỷ won.

Samsung Electronics Vietnam tại Bắc Ninh đạt doanh thu gần 13.600 tỷ won, lợi nhuận hơn 1.000 tỷ won. Samsung Display Vietnam đạt doanh thu hơn 10.500 tỷ won và lợi nhuận khoảng 590 tỷ won. Samsung Electronics HCMC CE Complex đạt doanh thu 4.164 tỷ won, lợi nhuận 236 tỷ won.

Bốn nhà máy Samsung tại Việt Nam tiếp tục lãi lớn trong nửa đầu năm 2026. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Kết quả này đặc biệt ấn tượng nếu nhìn lại những giai đoạn khó khăn trước đây.

Quý IV/2023 từng là cột mốc chưa từng có khi 3/4 nhà máy Samsung tại Việt Nam đồng loạt báo lỗ. Tổng lợi nhuận của cả bốn nhà máy âm khoảng 178 triệu USD. Khi đó Samsung Electronics trên toàn cầu ghi nhận 4,83 tỷ USD lợi nhuận.

Quý IV/2018, Samsung Bắc Ninh và Samsung HCMC CE Complex từng lỗ lần lượt khoảng 70 triệu USD và 80 triệu USD. Tuy nhiên, Samsung Thái Nguyên và Samsung Display khi đó vẫn có lãi, giúp tổng lợi nhuận của bốn pháp nhân đạt khoảng 100 triệu USD.

Quý III/2016, vụ việc liên quan đến Galaxy Note 7 khiến Samsung Bắc Ninh lỗ khoảng 105 triệu USD. Nhưng tổng thể, các nhà máy tại Việt Nam vẫn có lợi nhuận dương.

Như vậy, từ những thời điểm mà các nhà máy từng chịu tác động mạnh bởi chu kỳ sản phẩm điện thoại và điện tử tiêu dùng, Samsung Việt Nam đã trở lại trạng thái sinh lời rất cao.

Đáng chú ý, ngày 27/8, Tổng giám đốc điều hành Samsung Electronics Roh Tae Moon cho biết, các pháp nhân sản xuất điện thoại của Samsung tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đạt kim ngạch xuất khẩu lũy kế 500 tỷ USD vào cuối tháng 6, sau 17 năm sản xuất tại Việt Nam.

Samsung cũng là nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư hơn 24 tỷ USD tính đến cuối năm 2025.

Trên phạm vi toàn cầu, Samsung Electronics ghi nhận khoảng 205,6 tỷ USD doanh thu và 80 tỷ USD lợi nhuận ròng trong nửa đầu năm 2026, lần lượt tăng gần gấp đôi và khoảng 9 lần so với cùng kỳ.

4 nhà máy Samsung Việt Nam lãi 2,3 tỷ USD. Nguồn: Samsung Electronics

AI mở ra chu kỳ huy hoàng mới cho Samsung

Đằng sau cú bứt phá của Samsung không đơn thuần là sự phục hồi của điện thoại hay TV. Động lực quan trọng nhất đang nằm ở bán dẫn.

Vai trò của bán dẫn càng rõ trong nửa đầu năm nay. Riêng quý II, mảng Device Solutions (DS), chủ yếu là bán dẫn, mang về 89.200 tỷ won lợi nhuận hoạt động, chiếm gần như toàn bộ 89.500 tỷ won lợi nhuận hoạt động của Samsung Electronics.

Đặc biệt, làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu và AI đang tạo ra nhu cầu chip tăng vọt.

Không chỉ HBM - loại bộ nhớ băng thông cao được sử dụng trong các hệ thống AI - mà cả DRAM và NAND đều hưởng lợi khi các mô hình AI ngày càng phức tạp và AI agent bắt đầu thực hiện những tác vụ đòi hỏi khối lượng tính toán lớn hơn.

Samsung, SK Hynix và Micron đang là ba nhà sản xuất bộ nhớ quy mô lớn cho kỷ nguyên AI. Các nhà sản xuất đang đẩy mạnh ký kết các thỏa thuận cung ứng dài hạn, trong bối cảnh tình trạng thiếu chip được dự báo kéo dài ít nhất đến năm 2027.

Đây là lý do Samsung đang có một vị thế khác hẳn so với hai năm trước.

Năm 2024, Samsung từng công khai xin lỗi vì không duy trì được năng lực cạnh tranh công nghệ và không đáp ứng kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, tập đoàn Hàn Quốc đã thực sự lội ngược dòng.

Tính đến ngày 2/9, vốn hóa Samsung Electronics đạt gần 1.609 nghìn tỷ won, tương đương khoảng 1.177 tỷ USD. Cổ phiếu Samsung Electronics tăng mạnh từ đầu năm, có thời điểm gần gấp đôi, đưa vốn hóa Samsung vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Trên phạm vi toàn cầu, Samsung Electronics ghi nhận hơn 206 tỷ USD doanh thu và 80 tỷ USD lợi nhuận ròng trong nửa đầu năm 2026, lần lượt tăng gần gấp đôi và khoảng 9 lần so với cùng kỳ. Nguồn: Samsung Electronics

Tuy nhiên, Samsung cũng phải đối mặt với một nghịch lý: chip càng đắt, mảng điện tử tiêu dùng càng chịu sức ép. Chi phí linh kiện tăng có thể làm biên lợi nhuận smartphone thu hẹp. Mảng MX và Networks đã ghi nhận lỗ hoạt động 700 tỷ won trong quý II; áp lực chi phí linh kiện có thể tiếp tục ảnh hưởng lợi nhuận trong những quý còn lại.

Samsung cũng đang đặt cược vào foundry - sản xuất chip theo thiết kế của khách hàng, để cạnh tranh với TSMC. Trong bối cảnh nhu cầu gia công chip tiên tiến tăng cao và công suất của các nhà sản xuất lớn chịu áp lực, Samsung có thêm cơ hội mở rộng đơn hàng từ các khách hàng lớn; trong đó thị trường nhắc đến những tên tuổi như Tesla và Qualcomm. Nguồn lợi nhuận khổng lồ từ chip nhớ cũng giúp tập đoàn có thêm tiền để đầu tư vào cuộc đua này.

Với Việt Nam, triển vọng cũng rất đáng chú ý.

Bốn nhà máy không chỉ là những cơ sở sản xuất điện thoại, màn hình và điện tử tiêu dùng lớn của Samsung mà còn nằm trong một hệ sinh thái sản xuất ngày càng quan trọng của tập đoàn tại châu Á.

Nếu chu kỳ đầu tư AI và nhu cầu điện tử toàn cầu tiếp tục duy trì ở mức cao, Việt Nam có thể tiếp tục hưởng lợi khi Samsung mở rộng sản xuất, xuất khẩu và chuỗi cung ứng.

Từ chỗ từng có những quý mà tổng lợi nhuận bốn nhà máy âm hàng trăm triệu USD, Samsung Việt Nam nay đã tạo ra hơn 2,3 tỷ USD lợi nhuận chỉ trong nửa đầu năm.

Đó có thể mới chỉ là phần đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới, nếu cơn khát chip phục vụ AI tiếp tục nóng lên.