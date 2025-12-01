Công ty 732 đã tổ chức kết nghĩa 121 cặp hộ là công nhân người Kinh với hộ người DTTS cùng đoàn kết, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất. (Ảnh: Ngọc Chí)

Về xã Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi thăm các gia đình công nhân kết nghĩa của Công ty 732, Binh đoàn 15, chúng tôi đã thực sự bất ngờ khi chứng kiến hiệu quả từ mô hình “Gắn kết hộ”. Từ những người chưa quen biết, khi kết nghĩa, họ đã xem như anh em ruột thịt, sớm hôm có nhau, cùng giúp nhau trong lao động sản xuất.

Điển hình như hộ anh Nguyễn Quốc Huy, thôn Cao Sơn, xã Sa Loong là công nhân của Công ty 732 kết nghĩa với hộ anh Đinh Văn Hùng (dân tộc Mường) ở cùng thôn. Hai gia đình này cách nhau chỉ một con hẻm ngắn, nên việc kết nghĩa càng làm cho họ gắn bó hơn.

Anh Nguyễn Quốc Huy cho biết: "Tôi làm công nhân ở Công ty 732 đã 14 năm, khi biết gia đình anh Đinh Văn Hùng ở ngoài Bắc vào làm công nhân của công ty còn khó khăn, nên công ty đã vận động gia đình tôi kết nghĩa để giúp đỡ. Hơn 5 năm qua, chúng tôi đối xử và gắn kết nhau như anh em ruột thịt, có vui, buồn, hoạn nạn gì cũng sẻ chia".

Còn anh Đinh Văn Hùng chia sẻ: "Ngày trước có 2ha đất khai hoang, tôi muốn bán để trang trải cuộc sống gia đình nhưng anh Huy vận động tôi không nên bán, giữ lại để có đất sản xuất. Sau đó, anh Huy hướng dẫn tôi trồng cà phê, cao su và tôi làm theo. Hiện nay, vợ tôi nhận khoán 4ha cao su của công ty, còn tôi chăm sóc 2ha cao su, cà phê của riêng gia đình. Nhờ vậy, gia đình có thu nhập ổn định, xây được nhà và sắm sửa đầy đủ các vật dụng cần thiết".

Anh Nguyễn Quốc Huy (áo hồng) hướng dẫn vợ chồng anh Đinh Văn Hùng cách cạo mủ cao su cho năng suất cao. (Ảnh: Ngọc Chí)

Công ty 732, Binh đoàn 15 thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 31 thôn, làng thuộc 3 xã biên giới là Sa Loong, Bờ Y, Rờ Kơi (tỉnh Quảng Ngãi). Công ty đang tạo việc làm ổn định cho gần 1.000 lao động, trong đó có hơn 60% lao động là người DTTS.

Thực hiện chủ trương của Binh đoàn 15 về triển khai mô hình “Gắn kết hộ”, Công ty 732 đã tổ chức gắn kết 121 cặp hộ. Đây là mô hình kết nghĩa giữa hộ công nhân người Kinh với hộ công nhân người DTTS trên tinh thần tự nguyện, nhằm trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong sản xuất, chăn nuôi, xóa bỏ các tập tục lạc hậu...

Anh Hoàng Văn Rừng, thôn Cao Sơn, xã Sa Loong, công nhân Công ty 732 cho biết, năm 2020, anh kết nghĩa với gia đình anh Hà Văn Đông (dân tộc Thái) ở thôn Tân Bình. Từ khi kết nghĩa, hai gia đình xem như anh em trong nhà, anh Hoàng Văn Rừng thường xuyên đến hướng dẫn, giúp đỡ anh Đông cách chăm sóc vườn cây cao su, cà phê, lúa nước. Nhờ đó, anh Đông có thu nhập ổn định và năm 2022 đã thoát khỏi hộ nghèo.

Hiện 121 hộ đồng bào DTTS theo mô hình "Gắn kết hộ" do Công ty 732 triển khai đã thoát nghèo và có thu nhập ổn định. (Ảnh: Ngọc Chí)

Mô hình “Gắn kết hộ” mà Công ty 732, Binh đoàn 15 đã và đang triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực. Các hộ không chỉ giúp nhau phát triển kinh tế, mà còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS hiểu và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa công nhân của công ty với đồng bào DTTS tại địa phương.

Đại tá Phan Văn Phú, Bí thư Đảng ủy Công ty 732 cho biết: Việc triển khai mô hình “Gắn kết hộ” đã phát huy được tinh thần đoàn kết giữa công nhân và đồng bào DTTS. Hiện 121 hộ kết nghĩa đã thoát nghèo và có thu nhập ổn định. Mô hình này tạo ra khí thế thi đua mạnh mẽ, rộng rãi trong cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của địa phương.

Các xã biên giới Sa Loong, Bờ Y, Rờ Kơi là địa bàn vùng sâu, vùng xa, hạ tầng kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Ngoài việc thực hiện mô hình “Gắn kết hộ”, Công ty 732 còn hỗ trợ các địa phương hàng tỷ đồng xây dựng các công trình cầu bê tông, đường giao thông liên thôn, công trình “Sao sáng buôn làng”...

Các hoạt động dân vận của Công ty 732 không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, mà còn tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.