Lộc Thạnh là xã biên giới của tỉnh Đồng Nai, được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Lộc Hòa và Lộc Thạnh (cũ), với diện tích 12.593 ha, dân số hơn 10.300 người, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 33,4%.

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động sự tham gia của chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế, hỗ trợ người dân thoát nghèo và nâng cao đời sống.

Đến nay, toàn xã đã hoàn thành 58 công trình trọng điểm nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, với tổng kinh phí trên 52,5 tỷ đồng; xây dựng 12,2 km đường bê tông, 17,2 km đường điện chiếu sáng, nâng tỷ lệ đường giao thông nông thôn được chiếu sáng lên hơn 33%. Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,8%; trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 99,5%; đặc biệt, xã hiện không còn hộ nghèo.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới” đã giúp bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc

Mặt trận Tổ quốc xã là lực lượng nòng cốt, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy hiệu quả các phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu là các mô hình “Camera an ninh”, “Thắp sáng đường quê”, “Khu dân cư không rác thải"... Hằng năm, xã có trên 96% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 100% khu dân cư đạt chuẩn “Ấp văn hóa”.

Hưởng ứng phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, những năm qua, Hội Nông dân Lộc Thạnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bên cạnh các hoạt động ra quân thực hiện tuyến đường nông dân tự quản, Hội còn tổ chức trưng bày 2 gian hàng nông nghiệp với gần 30 sản phẩm đặc trưng của xã hay giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, hoạt động sản xuất - kinh doanh….

Trong phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả. Có thể kể đến mô hình trồng hơn 30 ha dừa xiêm và dừa dứa của hộ chị Phạm Thị Thùy Linh mang lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm; mô hình trồng sầu riêng kết hợp nuôi hươu lấy nhung của anh Nguyễn Văn Thủy với mức thu nhập trên 3 tỷ đồng mỗi năm; cơ sở kinh doanh lúa gạo sạch, chất lượng cao của chị Nguyễn Thị Lệ Quyên luôn đồng hành cùng bà con nông dân trong sản xuất và tiêu thụ nông sản mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm… Nhờ đó, thu nhập và đời sống người dân không ngừng nâng cao giúp xã Lộc Thạnh hoàn thành mục tiêu xóa hộ nghèo và cận nghèo.

Ông Nguyễn Văn Thảo, Chủ tịch UBND xã Lộc Thạnh, cho biết, thời gian tới xã sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình nông nghiệp sạch, công nghệ cao, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế bền vững.

Mới đây, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Lộc Thạnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã đề ra mục tiêu: duy trì tỷ lệ giảm nghèo bền vững 1 – 1,5%/năm; đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 110 triệu đồng; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Đây là quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lộc Thạnh nhằm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, bền vững.