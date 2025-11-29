Theo đó, năm 2026, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên tiếp tục không xét tuyển bằng học bạ. Đáng chú ý, so với năm 2025, trường đã bỏ xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội (HSA) và bằng kết quả đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT).

Cụ thể, các phương thức xét tuyển của Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên gồm:

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

- Xét kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐH Sư phạm Hà Nội (SPT) tổ chức;

- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 kết hợp thi năng khiếu với các ngành Sư phạm Âm nhạc; Giáo dục thể chất; Huấn luyện thể thao.

- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với chứng chỉ quốc tế.

- Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học.

Năm 2025, hai ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên là Sư phạm Lịch sử và Sư phạm Ngữ văn với lần lượt 27,94 và 27,92 điểm.