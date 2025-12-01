Mới đây, một người nhận là sinh viên Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, đã tham gia chương trình A80 dịp 2/9 có chia sẻ bài đăng cho biết chưa nhận được khoản hỗ trợ cho sinh viên tham gia chương trình, trong khi sinh viên nhiều trường khác đã được nhận.

Chia sẻ với PV VietNamNet, sinh viên tên K, Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cho biết, đến nay em và nhiều bạn bè vẫn chưa nhận được tiền tham gia sự kiện A80 từ nhà trường. Khi biết sinh viên các trường khác đã nhận tiền, K. có chút băn khoăn nhưng không đặt nặng vấn đề bởi "dù sao chúng em cũng tham gia trên tinh thần tự nguyện”.

Một sinh viên trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương thắc mắc việc chưa nhận được tiền hỗ trợ A80

Về vấn đề này, trao đổi với PV VietNamNet, ngày 1/12, ông Lê Vinh Hưng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương khẳng định không có chuyện nhà trường không chi trả tiền hỗ trợ cho sinh viên. Trường sẽ thực hiện đầy đủ việc chi trả theo đúng quy định và các hướng dẫn của cơ quan quản lý.

"Đây là nhiệm vụ đã được thống nhất trong hợp đồng và Nhà trường có trách nhiệm triển khai theo đúng quy định. Tuy nhiên, quy trình chi trả phải tuân thủ các bước kiểm soát của Kho bạc Nhà nước, vì vậy không thể thực hiện ngay lập tức như một số nhận định trên mạng xã hội", ông Hưng nói.

Theo ông Hưng, tiến độ thực hiện phụ thuộc vào khối lượng hồ sơ cần hoàn thiện và yêu cầu pháp lý trong thanh quyết toán. Trong khi đó, đối với nhiệm vụ A80, trường có hơn 2.000 sinh viên tham gia khối xếp hình xếp chữ nghệ thuật (đông nhất trong số các đơn vị tham gia khối này).

"Tất cả hồ sơ đều phải được kiểm tra, rà soát và hoàn thiện đầy đủ, chính xác trước khi Kho bạc Nhà nước xem xét và chấp nhận thanh toán. Quy trình thanh toán gồm: Thu thập đầy đủ hồ sơ của từng sinh viên; kiểm tra, đối chiếu thông tin (danh sách, mã sinh viên, số tài khoản, điều kiện hưởng); rà soát thông qua nhiều cấp để đảm bảo tính hợp lệ và chính xác; trình Kho bạc Nhà nước thẩm định và chấp nhận thanh toán. Với số lượng hơn 2.000 sinh viên, khối lượng công việc rất lớn và cần được kiểm soát chặt chẽ", ông Hưng nói.

Vị hiệu trưởng cho biết, bộ phận tài chính và các đơn vị liên quan của trường đang tích cực triển khai nhằm chi trả đúng đối tượng, đúng số tiền ban tổ chức hỗ trợ cho mỗi sinh viên; đảm bảo quyền lợi của các em.

"Ban giám hiệu đang chỉ đạo các đơn vị nỗ lực hoàn tất quy trình sớm nhất, đáp ứng tính minh bạch và chuẩn xác của toàn bộ hồ sơ, thủ tục. Nhà trường đảm bảo ngay sau khi nhận được kinh phí từ cấp trên sẽ chuyển chế độ hỗ trợ theo quy định vào tài khoản của sinh viên", ông Hưng nói.

Trước đó, một sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cũng lên mạng phản ánh chỉ nhận được 940.000 đồng tiền mặt, trong khi biết một số trường khác chi hỗ trợ 1.600.000 đồng/em cho đợt tập luyện chương trình A80. Trao đổi với VietNamNet ngày 30/11, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cho hay đây là "những hiểu lầm đáng tiếc" do thông tin truyền đạt từ thầy cô chủ nhiệm đến sinh viên chưa rõ và đầy đủ. Vị hiệu trưởng cho biết việc chi trả hỗ trợ của trường chia làm 2 đợt và ngoài khoản 940.000 đồng đã nhận, sinh viên sẽ được nhận thêm tiền hỗ trợ đợt 2 khoảng hơn 500.000 đồng/người.