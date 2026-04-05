Bà Phạm Thanh Hà, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo của Trường ĐH Ngoại thương cho hay, ở đợt này, 1.265 sinh viên đại học hình thức chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh (trong đó bao gồm 1.255 sinh viên tại Trụ sở chính Hà Nội và 10 sinh viên tại Cơ sở Quảng Ninh) được trao bằng tốt nghiệp. Trong số này, có khoảng 30% sinh viên đạt kết quả học tập loại Xuất sắc.

Các sinh viên Trường ĐH Ngoại thương tại lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng.

Các sinh viên tốt nghiệp không chỉ đạt thành tích xuất sắc trong học tập mà còn gặt hái nhiều kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa, phục vụ cộng đồng cũng như tại các sân chơi chuyên môn, năng khiếu trong nước và quốc tế.

Nhiều công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên đã đạt giải cao, trong đó có 7 nhóm được trao Giải thưởng nghiên cứu khoa học của Bộ GD-ĐT, 27 nhóm đạt giải cấp trường, cùng nhiều bài báo và công bố trong nước và quốc tế.

PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương chia sẻ tại lễ tốt nghiệp năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng.

PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương cho hay, ngày hôm nay đánh dấu mốc các sinh viên chính thức bước sang một hành trình mới với nhiều trải nghiệm và thách thức.

Bà Hương chia sẻ, bất cứ con đường sự nghiệp nào mang lại giá trị cho cuộc sống đều trân quý và hành trình để đạt được những thành tựu trên con đường đó đều cần rất nhiều nỗ lực và công sức. “Các em hãy dám dấn thân để theo đuổi ước mơ và lý tưởng nhưng cũng hãy hiểu rằng hành trình theo đuổi ước mơ được tạo nên bởi rất nhiều chặng đường nhỏ, đi qua mỗi chặng đường nhỏ tức là chúng ta tiến gần hơn tới ước mơ của mình. Bởi vậy hãy tin vào bản thân mình và luôn bền bỉ trên mỗi chặng đường đi qua”, bà Hương nói.

Các tân cử nhân ĐH Ngoại thương. Ảnh: Thanh Hùng

Vị hiệu trưởng cũng nhắn các tân cử nhân hãy luôn giữ sự tận tâm và nhiệt huyết trong từng công việc đảm nhận và trong dòng chảy không ngừng của cuộc sống hãy luôn dành cho mình những khoảng lặng để nhìn lại, để lắng nghe.

PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương vinh danh các sinh viên tiêu biểu của trường. Ảnh: Thanh Hùng.

“Hãy giữ cho mình sự khiêm nhường và lòng bao dung để hiểu rằng thế giới rộng lớn hơn chúng ta nghĩ, núi cao còn có núi cao hơn, chúng ta luôn có thể học hỏi được từ những điều nhỏ nhất, từ bất cứ ai xung quanh chúng ta. Hãy hiểu rằng mỗi con người đều có những giá trị riêng có và đều đáng được trân trọng và chính những điều đó sẽ giúp chúng ta đi xa hơn trên hành trình của mình. Tôi mong rằng mỗi chúng ta sẽ vừa đủ rực rỡ để theo đuổi ước mơ của mình, vừa đủ tĩnh lặng để không ngừng trưởng thành”, vị hiệu trưởng nói và bày tỏ niềm tin các tân cử nhân sẽ ghi dấu ấn đặc biệt trong tương lai.