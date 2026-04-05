Sau 3 năm rưỡi theo học tại Trường ĐH Ngoại thương, Vũ Lương Ngọc Anh (sinh viên lớp Anh 02 - chương trình chất lượng cao Kinh tế đối ngoại) đạt điểm trung bình tích lũy 3,99/4, tốt nghiệp loại Xuất sắc, đồng thời là sinh viên có điểm số cao nhất trong đợt tốt nghiệp sớm năm 2026.

Chỉ 1 điểm B, còn lại toàn A

Trong 45 môn (137 tín chỉ), Ngọc Anh chỉ có 1 môn điểm B, còn lại đều A. Nữ sinh chỉ thiếu 0,01 điểm để đạt điểm tuyệt đối.

Chia sẻ với VietNamNet, Ngọc Anh cho hay rất vui với kết quả đạt được nhưng cũng có chút tiếc nuối bởi chỉ thiếu 0,01 điểm để đạt điểm số tuyệt đối. “Song điều đó giúp em giữ được sự khiêm tốn và tập trung, nhận ra rằng kiến thức là vô tận và luôn cần tiếp tục trau dồi. Sau tất cả, em không quá trăn trở vì 'thiếu 0,01', mà hiểu rõ năng lực bản thân và duy trì kỷ luật trong suốt một hành trình dài”, Ngọc Anh chia sẻ.

Vũ Lương Ngọc Anh có điểm trung bình chung tích lũy cao nhất ở đợt tốt nghiệp sớm của Trường ĐH Ngoại thương năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng

Theo nữ sinh, so với các bậc học trước, đại học gần như không có “giới hạn rõ ràng” về nội dung thi, đặc biệt với các môn mang tính thực tiễn cao.

Vì vậy, với em, điều quan trọng nhất là cần tập trung đúng thời điểm, “giờ nào - việc đó”. “Tại Trường ĐH Ngoại thương, sinh viên tham gia nhiều hoạt động, câu lạc bộ, cuộc thi... và có thời điểm nhiều hạn nộp bài đến cùng lúc, nhiều môn diễn ra song song, nên đôi khi chúng ta buộc phải lựa chọn việc nào cần ưu tiên hơn”.

Theo Ngọc Anh, việc tập trung nghe giảng ngay từ đầu sẽ giúp tiết kiệm nhiều thời gian ôn tập. Nhiều “từ khóa” trong bài giảng giúp em nắm được cốt lõi môn học.

Ngọc Anh cũng chủ động cập nhật các vấn đề kinh tế - tài chính - xã hội. “Rất nhiều môn học có câu hỏi mở, gắn với các vấn đề thực tế và các thầy cô cũng sẽ đưa ra các vấn đề nóng hổi làm chủ đề thảo luận. Vì vậy, học thuộc giáo trình là chưa đủ, cần biết liên hệ, phân tích và nêu quan điểm cá nhân”, Ngọc Anh nói.

Ngọc Anh cũng nhận ra các môn học không tách rời mà có sự liên kết nhất định. “Khi hiểu được tổng thể ‘bức tranh lớn’, chúng ta có thể vận dụng, xâu chuỗi kiến thức giữa các môn, từ đó việc học hiệu quả và trải qua các kỳ thi nhẹ nhàng hơn”, nữ sinh chia sẻ.

Việc năng nổ đóng góp ý kiến trong giờ học, theo Ngọc Anh, có thể vừa giúp tăng sự tập trung, hiểu kiến thức, vừa tích lũy được nhiều điểm cộng; từ đó áp lực điểm số không bị dồn nhiều vào các bài thi cuối kỳ.

Cô cho rằng có một nhóm bạn để hỗ trợ nhau về tinh thần, chia sẻ tài liệu; mở rộng kết nối với thầy cô, bạn bè, các anh chị khóa trên cũng hữu ích cho việc học và tương lai.

Không muốn chỉ dừng lại ở tấm bằng đại học Xuất sắc

Ngoài việc học trên lớp, Ngọc Anh từng là Phó ban Truyền thông cộng đồng sinh viên Chất lượng cao Kinh tế đối ngoại năm học 2023-2024; thành viên Ban tổ chức CLB Nhiếp ảnh của trường các năm học 2023-2024 và 2024-2025.

Cô bạn từng được nhận giải thưởng Sinh viên tiêu biểu của Trường ĐH Ngoại thương năm học 2024-2025; sinh viên 5 tốt cấp thành phố các năm học 2023-2024 và 2024-2025... Ngọc Anh cũng giành được học bổng Khuyến khích học tập của trường trong 6/6 học kỳ.

Ngoài ra, Ngọc Anh đạt một số thành tích khác như: Giải Ba chung kết quốc gia Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới 2023; Quán quân Data Science Talent Competition do Trường ĐH Ngoại thương tổ chức.

Ngọc Anh cũng rất nhiệt tình và hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện. Mỗi trải nghiệm đều giúp em trưởng thành và tự tin hơn. “Tham gia các hoạt động, em không chỉ được giải trí, có nhiều kỷ niệm đẹp cùng mọi người mà còn hoàn thiện hơn các kỹ năng mềm như quản lý thời gian, giao tiếp, giải quyết vấn đề, khả năng lãnh đạo”, Ngọc Anh nói.

Ngọc Anh cho rằng, tấm bằng đại học loại xuất sắc là một dấu ấn đáng tự hào, minh chứng cho quá trình bản thân thích nghi và nỗ lực. Tuy nhiên, em không xem đó là đích đến, mà chỉ là một điểm khởi đầu tốt cho hành trình tiếp theo. “Em nghĩ khi bước ra thế giới bên ngoài, giá trị thực sự sẽ nằm ở việc mình có thể áp dụng được những điều đã học như thế nào, học hỏi nhanh ra sao, tạo ra được ảnh hưởng gì. Vì vậy, em trân trọng kết quả này nhưng cũng không muốn bị giới hạn bởi nó. Tấm bằng như một nền tảng giúp em có cơ hội bước vào những môi trường tốt hơn, nhưng để đi xa hơn, em vẫn cần tiếp tục học hỏi nhiều điều”, Ngọc Anh nói.

Hiện nay, Ngọc Anh thử sức với công việc liên quan đến khoa học dữ liệu, đánh giá và cải thiện các mô hình dự báo, đảm bảo chúng phản ánh đúng hành vi và mức độ rủi ro của khách hàng.

Trong tương lai gần, Ngọc Anh muốn tiếp tục củng cố nền tảng phân tích dữ liệu, đồng thời hiểu sâu hơn cách dữ liệu được sử dụng trong các quyết định thực tế. Bên cạnh đó, cô bạn cũng đang tìm hiểu các chương trình thạc sĩ phù hợp với định hướng này để có thể phát triển tốt hơn trong tương lai.