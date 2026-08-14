Ngày 14/8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã xác định được nghi phạm sát hại chị L.T.M.D. (SN 1987, trú thôn Phúc Sen, xã Ea Wy), nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, người mất tích sau tiệc liên hoan tại trường.

Nghi phạm là N.H.L. (SN 1988, trú thôn 13, xã Ea Drăng), giáo viên môn Thể dục của Trường Tiểu học Lê Đình Chinh.

Nơi nghi phạm chôn thi thể nạn nhân. Ảnh cắt từ clip

Chia sẻ với VietNamNet, ông Lê Đình Thành - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đình Chinh cho biết bản thân cảm thấy sự việc quá bất ngờ. Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, cả anh L. và chị D. đều không có biểu hiện gì bất thường.

Theo ông Thành, chị D. là người hiền lành, luôn hòa đồng với mọi người. Tối hôm xảy ra sự việc, chị D. vẫn giao lưu vui vẻ, tan tiệc còn rửa chén bát xong mới vào nghỉ ngơi.

Trong khi đó, anh L. chuyển về công tác tại trường Lê Đình Chinh từ năm 2023, thời gian gần đây cũng không có biểu hiện lạ và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

"Nhà trường đang kêu gọi mọi người tùy tâm ủng hộ gia đình nạn nhân cả về vật chất lẫn tinh thần để chia sẻ, giúp gia đình phần nào vơi bớt đau thương", ông Thành cho hay.

Ảnh: Trường Tiểu học Lê Đình Chinh

Trước đó, tối 10/8, chị D. tham gia tiệc liên hoan tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, sau đó cùng mọi người dọn dẹp, rửa chén bát rồi về phòng nghỉ.

Khoảng 10h30 hôm sau (11/8), một shipper đến giao hàng nhưng không thấy chị D. trả lời nên nhờ vợ chồng giáo viên ở phòng bên cạnh hỗ trợ mở cửa.

Kiểm tra phòng, mọi người không thấy chị D. mà phát hiện 2 vết cháy ở đầu giường và khu vực treo quần áo. Gia đình sau đó đã trình báo cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an và chính quyền địa phương phối hợp tìm kiếm nhiều ngày qua nhưng không có kết quả. Đến rạng sáng 14/8, thi thể chị D. được phát hiện cách hiện trường 20km.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2025, N.H.L. bắt đầu có quan hệ tình cảm với chị D. khi cả hai đều đang có gia đình. Đến tháng 3/2026, chị D. ly hôn và nuôi 2 con gái.

Khoảng 21h ngày 10/8, sau tiệc liên hoan tại trường, L. đến phòng ở của chị D. tại khu tập thể để nói chuyện. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, L. đã dùng vũ lực khiến chị D. tử vong.

Lo sợ bị phát hiện, L. đốt quần áo, chăn, gối tại phòng nhằm xóa dấu vết, sau đó chở thi thể chị D. đến rẫy ở thôn 13, xã Ea Drăng để chôn giấu.

Theo lời khai ban đầu của L., nguyên nhân gây án xuất phát từ mâu thuẫn, ghen tuông trong quan hệ tình cảm.