Chia sẻ tại tọa đàm công tác hướng nghiệp và tuyển sinh đại học 2026 sáng 18/1, PGS Lê Hiếu Giang, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, cho biết vừa qua Chính phủ vừa có quyết định đổi tên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thành Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM.

Theo PGS Lê Hiếu Giang, việc đổi tên một ngôi trường có bề dày lịch sử chắc chắn có nhiều tâm tư, bởi Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã có bề dày lịch sử hơn 60 năm hình thành và phát triển. Trong suốt thời gian đó, nhà trường đã xây dựng được một thương hiệu bền vững, có sức lan tỏa sâu rộng trong nhiều thế hệ học sinh, sinh viên và cán bộ, giảng viên.

Tuy nhiên, Hiệu trưởng nhà trường cho rằng việc đổi tên là hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh, chức trách và nhiệm vụ của một trường đại học công lập trong giai đoạn mới. Ông cho biết, chức năng đào tạo sư phạm kỹ thuật của nhà trường đã không còn từ năm 2018.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã đổi tên thành Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM.

Đặc biệt, đến năm 2025, trường được quy hoạch là một trong 5 trường đại học công nghệ – kỹ thuật trọng điểm của cả nước. Do đó, việc đổi tên nhằm phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, đồng thời phản ánh đúng định hướng phát triển của nhà trường trong thời gian tới.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM được hình thành trên cơ sở Ban Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật, thành lập ngày 5/10/1962. Ngày 21/9/1972, trường được đổi tên thành Trung tâm Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ - Thủ Đức và đến năm 1974 được nâng cấp thành Trường ĐH Giáo dục Thủ Đức.

Ngày 27/1/1976, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức trên cơ sở Trường ĐH Giáo dục Thủ Đức. Đến năm 1984, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức hợp nhất với Trường Trung học Công nghiệp Thủ Đức và đổi tên thành Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Theo Quyết định số 2809 ngày 26/12/2025 do Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký, đổi tên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thành Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM. Ngoài các ngành công nghệ kỹ thuật và các ngành khác, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM tiếp tục đào tạo các ngành sư phạm theo quy định.

Bộ GD-ĐT, UBND TPHCM và các cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát quá trình đổi tên, bảo đảm minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản; đồng thời không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, liên tục của nhà trường và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.