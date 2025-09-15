Năm học 2025-2026, các trường phổ thông trên cả nước bắt đầu tổ chức dạy hai buổi khi đủ điều kiện, trong đó thời lượng học được giới hạn với bậc tiểu học không quá 7 tiết/ngày, tối thiểu 9 buổi/tuần, mỗi tiết 35 phút. Bậc THCS và THPT cũng học không quá 7 tiết/ngày, tối đa 11 buổi/tuần, mỗi tiết 45 phút.

Quy định này “nhằm giảm áp lực học tập cho học sinh”, song thực tế lại phát sinh nhiều bất cập, khiến không ít phụ huynh và nhà trường lúng túng.

Học sinh không được nghỉ trọn vẹn hai ngày cuối tuần

Có con đang học cấp 2 ở Hà Nội, chị Minh Hà cho biết theo thời khóa biểu, trong năm học này, con chị có hai buổi chiều chỉ học 2 tiết và tan học lúc 15h20. Trong khi đó, cả hai vợ chồng chị đều phải làm việc đến 17h30, không thể về giữa buổi để đón con.

Bà mẹ này cho hay, khi trường thực hiện chủ trương học 2 buổi/ngày, đáng lẽ học sinh chỉ cần đi học “gói gọn” từ thứ 2 đến thứ 6 là đủ. Thế nhưng giờ đây, con vừa phải về sớm vào các buổi trong tuần, vừa phải đi học cả thứ 7.

“Như vậy, con gần như không có ngày nghỉ trọn vẹn. Chưa kể, việc này còn khiến cuộc sống gia đình xáo trộn, phụ huynh cũng khó trong sắp xếp công việc”, chị bức xúc.

Thời khóa biểu của một học sinh ở Hà Nội. Ảnh: PHCC

Chị Thu Huyền, phụ huynh có con học lớp 8 ở Hà Nội, cho hay so với năm ngoái, thời lượng học của con trai chị đã tăng 4 tiết/tuần. Ngoài ra, con học thêm 4 buổi chiều, trong đó có 2 buổi học 2 tiết, 2 buổi học 3 tiết và tan sớm nhất lúc 15h30.

Trong trường hợp bố mẹ phải đi làm, không thể về giữa giờ đón con, phụ huynh có thể đăng ký thêm lớp kỹ năng sống.

“Nói là lớp kỹ năng sống, thực chất cô giáo sẽ phát phiếu bài tập môn Toán, Tiếng Việt để các con ngồi làm, mức phí là 350.000 đồng/tháng/môn. Thực ra chi phí không quá cao, nhưng đến tối về con vẫn phải làm rất nhiều bài tập trên lớp. Con mệt, bố mẹ cũng oải, không có đủ thời gian để học sâu và nâng cao”, chị Huyền nói. Chị mong muốn Hà Nội sẽ học tập TPHCM, không để học sinh phải đi học vào thứ 7, giúp các con được nghỉ trọn vẹn hai ngày cuối tuần.

‘Có thể không học thứ 7, nhưng vẫn nhiều điều khó’

Bà N.T.M.H, hiệu trưởng một trường tiểu học ở Hà Nội cho hay, với các quy định hiện tại, học sinh nhiều trường ở Hà Nội sẽ phải tan học lúc 15h30-16h30. Để thuận lợi cho phụ huynh về thời gian đưa đón, nhà trường đã sắp xếp thêm các hoạt động như STEM, thể thao, nghệ thuật, kỹ năng sống… Tuy nhiên, theo bà, đây là hoạt động tự nguyện, không phải phụ huynh nào cũng đăng ký cho con tham gia.

“Có lớp chỉ khoảng 1/3 số học sinh đăng ký, nhà trường rất khó trong việc quản lý các em còn lại nếu phụ huynh chưa thể đến đón”, bà nói.

Ngoài ra, vị hiệu trưởng này cho rằng nếu không học vào thứ 7, nhà trường sẽ gặp áp lực trong việc sắp xếp lại giáo viên và phòng học.

Bậc tiểu học học không quá 7 tiết/ngày, tối thiểu 9 buổi/tuần, mỗi tiết 35 phút.

Trong khi đó, lãnh đạo một trường THCS ở Đống Đa lại cho rằng, các trường có đủ điều kiện triển khai học hai buổi/ngày hoàn toàn có thể sắp xếp tiết học “cứng” trong chương trình cùng hoạt động bổ trợ, ngoại khóa vào các ngày trong tuần.

Vị này dẫn chứng ở trường của bà, học sinh lớp 6 và 7 sẽ học 29 tiết/tuần, lớp 8 và 9 học khoảng 29,5 tiết/tuần. Tính thêm các hoạt động, câu lạc bộ, lớp bồi dưỡng, bổ trợ, trải nghiệm... tổng số tiết sẽ khoảng hơn 30.

“Như vậy, học sinh chỉ cần học 2 buổi/ngày từ thứ 2 đến thứ 6 vẫn có thể đáp ứng đủ 30-35 tiết theo chương trình. Còn lại, các trường có thể linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động khác mà không cần kéo sang ngày thứ 7", vị hiệu trưởng này nói.

Tuy nhiên, bà cũng cho rằng, vướng mắc lớn nhất của hầu hết các trường học trong nội đô chính là điều kiện về cơ sở vật chất. Vị này nêu thực tế: “Trường tôi có 42 lớp nhưng chỉ 22 phòng học. Nếu tất cả các lớp đều học 2 buổi/ngày, nhà trường sẽ không đủ phòng để bố trí.

Do đó, mỗi lớp chỉ được học thêm 2 buổi chiều/tuần. Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều trường, nhất là các trường trong khu vực nội đô, buộc phải duy trì việc học thứ 7 để đủ thời lượng cho chương trình”, bà nói.

Tại TPHCM, trước việc phụ huynh phải đón con quá sớm gây ra nhiều bức xúc trong dư luận, Sở GD-ĐT TPHCM đã nhanh chóng điều chỉnh, yêu cầu các trường không tan học trước 16h và sau 17h, đồng thời dừng học thứ 7. Ngoài ra, các trường có thể linh hoạt sắp xếp thời khóa biểu và học nhiều hơn 7 tiết/ngày.

Giải thích nội dung này, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho hay hướng dẫn của Bộ GD-ĐT là áp dụng cho chương trình chính khoá. Với các hoạt động buổi 2, nhà trường có thể chủ động sắp xếp vượt quá số tiết này.

Vì thế, các hiệu trưởng tại trường học ở Hà Nội mong muốn, giống như TPHCM, Hà Nội sớm có điều chỉnh, giúp các trường linh hoạt sắp xếp tiết học nhiều hơn 7 tiết/ngày.