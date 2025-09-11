Không tan học trước 16h30

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Quang - phụ huynh Trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10 cũ) cho biết, theo thời khóa biểu năm học mới 2025-2026, buổi chiều con anh tan trường rất sớm. “Vợ chồng tôi làm tới 17h mới nghỉ nhưng 15h45 con đã tan học nên rất bất cập trong việc đưa đón".

Tương tự, chị Chu Lan (TP Thủ Đức cũ) có con học lớp 8 chia sẻ: “Năm ngoái con tan học lúc 16h45, năm nay mới 16h đã về. Tôi nhiều lần phải xin nghỉ sớm để kịp đón con”.

Trước phản ánh của phụ huynh về việc giờ tan học sớm gây khó khăn cho đưa đón, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết đang xin ý kiến giám đốc sở để ban hành quy định chung về giờ vào học và tan học cho học sinh các cấp từ năm học 2025-2026.

Theo dự thảo, giờ vào học buổi sáng sẽ không sớm hơn 7h và muộn nhất 8h. Giờ kết thúc buổi sáng không trước 10h30, còn buổi chiều sẽ không kết thúc trước 16h30.

Sắp xếp thời khóa biểu linh hoạt, không học chính khóa thứ 7

Những ngày qua, phụ huynh nhiều trường học ở TPHCM phản ánh việc trường dạy học cả sáng thứ 7. Đặc biệt là các trường thuộc mô hình tiên tiến hội nhập quốc tế. Đáng lưu ý, một số môn chính trong Chương trình GDPT 2018 bị đưa vào sáng thứ Bảy, trong khi các môn do nhà trường xây dựng lại được bố trí từ thứ Hai đến Sáu, gây bức xúc cho phụ huynh.

Học sinh và giáo viên TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết quy định dạy học 2 buổi/ngày với thời lượng 7 tiết nhằm bảo đảm thực hiện Chương trình GDPT 2018. Tuy nhiên, các trường có thể linh hoạt sắp xếp thời khóa biểu, có ngày học nhiều hơn 7 tiết.

Khó khăn hiện nay của nhiều trường THCS, THPT khi triển khai quy định mới là chưa thống nhất với phụ huynh về việc tổ chức dạy học vào sáng thứ Bảy. Nguyên nhân xuất phát từ cách hiểu chưa đúng về cụm từ “không quá 7 tiết/ngày”, khiến một số trường phải bố trí thêm tiết học vào sáng thứ Bảy.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đã trao đổi với Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD-ĐT) và thống nhất cách hiểu: quy định 7 tiết/ngày chỉ áp dụng cho Chương trình GDPT 2018. Các hoạt động buổi 2, nhà trường có thể chủ động sắp xếp vượt quá số tiết này. Với cách triển khai đó, học sinh sẽ không phải học Chương trình GDPT 2018 vào sáng thứ Bảy; chỉ khi có nhu cầu và tự nguyện đăng ký, các em mới tham gia học thêm vào thời gian này.

Quy định rõ những mục phải đóng và không phải đóng khi học 2 buổi/ngày

Dạy học 2 buổi/ngày được các trường học ở TPHCM triển khai, đặc biệt là khu vực I (TPHCM cũ).

Theo quy định của Sở GD-ĐT TPHCM, các hoạt động giáo dục buổi 2 được chi từ ngân sách, phụ huynh không phải đóng tiền gồm:

Ôn thi tuyển sinh lớp 10, ôn thi tốt nghiệp THPT (không quá 6 tiết/tuần, thực hiện từ đầu năm học).

Củng cố kiến thức, ôn tập, phụ đạo cho học sinh có kết quả cuối kỳ chưa đạt (không quá 2 tiết/môn/tuần; với lớp đầu cấp thực hiện từ học kỳ 2, các khối lớp khác thực hiện từ đầu năm học).

Bồi dưỡng học sinh giỏi theo môn học (không quá 2 tiết/môn/tuần, thực hiện từ đầu năm đến khi tham gia kỳ thi).

Các hoạt động buổi 2 phụ huynh phải đóng góp kinh phí gồm: Hướng nghiệp, trải nghiệm, STEM/STEAM, kỹ năng sống, năng lực số, AI, ngoại ngữ, thể thao, văn hóa - nghệ thuật, tư vấn hướng nghiệp… cũng như các hoạt động phục vụ triển khai đề án, kế hoạch của thành phố và ngành giáo dục.