Những chuyến xe không đếm bằng năm tháng

Ngô Nguyễn Mỹ Duyên (TPHCM), vừa nhận bằng tốt nghiệp Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trên chiếc xe lăn quen thuộc cùng người cha của mình.

Khoảng 18 tháng tuổi, Duyên gặp khó khăn về vận động. Từ đó, hành trình đến trường của cô gái nhỏ luôn có bóng dáng người cha. Từ những ngày đầu con cắp sách, qua tiểu học, THCS, THPT rồi đến giảng đường đại học, ông Dũng vẫn là người đưa đón con.

Hơn 20 năm làm đôi chân của con, lần này ông Ngô Văn Dũng đẩy xe lăn cùng con nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: TN

“Chở con bằng xe máy đã vất vả, lại phải mang theo chiếc xe lăn cồng kềnh phía sau. Những hôm trời mưa hay kẹt xe, tôi càng phải cẩn thận để hai cha con đến trường an toàn”, ông Dũng kể.

Nhưng điều khiến ông từng lo hơn cả là một ngày nào đó những khó khăn trong việc đi lại khiến con phải bỏ học. “Tôi chỉ nghĩ, chừng nào Duyên còn muốn đi học thì tôi còn cố gắng đưa con đi, dù vất vả đến đâu”, ông nói.

Ch a lo việc đưa con đến trường, mẹ Duyên đảm nhận phần chăm sóc con hằng ngày. Hai vợ chồng chia nhau những phần việc tưởng nhỏ nhưng kéo dài qua từng năm học, để con gái có thể duy trì việc học như bạn bè cùng trang lứa.

Khi từng dòng chữ là một cuộc đua với thời gian

Bước vào đại học, Duyên đối diện với một thử thách khác. Đôi tay yếu khiến em viết chậm. Những bài thi tự luận vì thế trở thành cuộc chạy đua với thời gian. Có những môn Duyên hiểu bài, nắm được kiến thức nhưng vẫn lo không đủ thời gian để trình bày hết những gì mình biết.

Thay vì nghĩ đến việc mình khó khăn hơn người khác, Duyên tập trung vào phần việc phải hoàn thành. Từng câu hỏi, từng dòng chữ, từng học phần, em đều lần lượt vượt qua.

Duyên cùng mẹ trong ngày nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: TN

Việc di chuyển trong khuôn viên trường đôi khi không thuận tiện, nên thầy cô và bạn bè thường hỗ trợ Duyên khi cần. Nhưng sự hỗ trợ ấy không có nghĩa Duyên muốn được ưu tiên hay giảm yêu cầu học tập.”

TS. Lê Thị Hằng, Trưởng Bộ môn Tâm lý học đường và Tổ chức nhân sự, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành chia sẻ: “Trong các buổi học, Duyên rất tích cực, không e dè hay mặc cảm. Em chủ động phát biểu, xây dựng bài. Khi làm việc nhóm, Duyên cũng đóng góp để hoàn thiện bài tập chung”.

Theo nữ giảng viên, Duyên không xem hoàn cảnh của mình là lý do để yêu cầu được ưu ái. Em vẫn cố gắng hoàn thành những yêu cầu của chương trình.

Tấm bằng của hai cha con

Sau những năm tháng học tập, Duyên chính thức nhận bằng cử nhân ngành Tâm lý học của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

“Tôi nhớ hình ảnh người ba chở con đến trường rồi đón con về mỗi ngày, bất kể nắng mưa. Giây phút hai cha con cùng đứng trên sân khấu, tôi cảm nhận tấm bằng ấy không chỉ là thành quả của riêng Duyên”, TS. Lê Thị Hằng nhớ lại.

PGS Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng trường ĐH Nguyễn Tất Thành trao bằng cho hai cha con Duyên.

Trong ngày nhận bằng, Duyên gửi lời cảm ơn cha mẹ, những người đã luôn đồng hành và tạo điều kiện để cô yên tâm học trên hành trình không ít khó khăn. Duyên mong tấm bằng cử nhân sẽ là niềm vui dành cho cha mẹ. “Để em có được ngày hôm nay còn có biết bao công sức và tình yêu thương của gia đình”, Duyên nói.

Sau khi tốt nghiệp, cô gái trẻ muốn tìm một môi trường làm việc phù hợp với điều kiện vận động, đồng thời tiếp tục trau dồi chuyên môn và từng bước xây dựng cuộc sống bằng năng lực của mình. “Em hiểu tấm bằng cử nhân mới chỉ là bước khởi đầu và bản thân còn phải học hỏi rất nhiều. Em mong tìm được môi trường phù hợp để tiếp tục phát triển chuyên môn”, Duyên chia sẻ.

Duyên hy vọng một ngày nào đó, khi có người tìm đến để chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, em có đủ kiến thức và kỹ năng để lắng nghe, thấu hiểu và hỗ trợ họ.

PGS Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cho biết khoảnh khắc trao tấm bằng cử nhân Tâm lý học cho một sinh viên đi xe lăn khiến ông có những cảm xúc đặc biệt.

“Suốt 4 năm, em đã kiên trì vượt qua những khó khăn để hoàn thành việc học. Đến khi nhận bằng, hai bàn tay em vẫn run run. Tôi cúi người thấp hơn, cẩn trọng đặt tấm bằng vào tay em, bởi tôi hiểu em đã phải nỗ lực nhiều thế nào để có được khoảnh khắc ấy”, ông Hồng chia sẻ.

Khoảnh khắc đó cũng khiến ông nhớ đến những lần đặt bút ký vào đơn xin thôi học của sinh viên. Mỗi lần như vậy, ông đều tự hỏi và nhắc các đồng nghiệp phải xem xét thật kỹ hoàn cảnh của từng em.

“Nếu chỉ vì khó khăn tài chính hay sức khỏe mà sinh viên phải dừng lại, hãy tìm mọi cách hỗ trợ. Đừng để bất kỳ học trò nào phải rời đi vì cảm thấy mình không được chăm sóc như người thân dưới mái trường này”, PGS Nguyễn Kim Hồng nói.





