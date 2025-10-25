Báo Guardian đưa tin, ảnh chụp từ vệ tinh được công bố ngày 24/10 cho thấy, phần phía đông của tòa nhà lịch sử đã trở thành đống đổ nát. Việc phá dỡ này khiến nhiều nhà sử học, cựu quan chức Nhà Trắng và công chúng không hài lòng. Bởi trước đó, người đứng đầu nước Mỹ từng hứa rằng ông sẽ không phá dỡ bất kỳ cơ sở hạ tầng hiện có nào trong quá trình xây dựng phòng khiêu vũ.

Cũng trong ngày 24/10, các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nói, Tổng thống có thể đặt tên phòng khiêu vũ theo tên ông "Phòng khiêu vũ của Tổng thống Donald Trump".

Các nhà tài trợ cho dự án phòng khiêu vũ này gồm một loạt công ty công nghệ lớn trong đó có cả Apple, Amazon, Meta, Microsoft và Google. Các nhà thầu quốc phòng và công ty truyền thông cũng tham gia như Lockheed Martin, Palantir, T-Mobile và Comcast.

Ông Trump trước đó phàn nàn Nhà Trắng cần một không gian giải trí rộng rãi và Phòng Đông quá nhỏ, chỉ có thể chứa được khoảng 200 người. Phòng khiêu vũ mới sau khi được xây dựng sẽ rộng 27.400 m2, chứa được 999 người và có thể được đưa vào sử dụng trước khi nhiệm kỳ của ông Trump kết thúc vào tháng 1/2029. Tổng thống Trump nói chi phí xây dựng do ông và một số người bạn chi trả 100%.

Theo trang web của Nhà Trắng, Cánh Đông ban đầu là một công trình kiến ​​trúc lớn. Nó là một khoảng sân có hàng cột dưới thời chính quyền của Tổng thống Thomas Jefferson, sau đó được sử dụng làm văn phòng, nhà hát và lối vào dành cho khách. Tới năm 1866, khoảng sân này bị phá bỏ và được xây dựng lại trên móng cũ vào năm 1902.

Năm 1942, Tổng thống Franklin Roosevelt đã xây dựng Cánh Đông theo hình dạng hiện tại để bổ sung không gian làm việc trong chiến tranh nhưng cũng để che giấu một hầm ngầm được xây dựng cho tổng thống và nhân viên. Theo thời gian, nơi đây trở thành văn phòng của Đệ nhất phu nhân và nhân viên của bà.