Tàu chiến lớn nhất thế giới USS Gerald R Ford có thể chở tới 90 máy bay. Video: BBC

Báo Guardian và hãng CNN đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm qua (24/10) đã ra lệnh cho tàu sân bay USS Gerald R. Ford cùng hàng chục máy bay chiến đấu tàng hình, máy bay do thám và nhiều tàu chiến hộ tống tàu sân bay rời khỏi Địa Trung Hải tới gần Venezuela.

Việc điều nhóm tàu chiến tới vùng Caribe là dấu hiệu rõ ràng nhất tới giờ cho thấy chính quyền của Tổng thống Donald Trump có ý định mở rộng đáng kể phạm vi chiến dịch quân sự nhằm vào các tàu nhỏ bị cáo buộc chở ma túy đến Mỹ sang các mục tiêu trên bộ.

Siêu tàu sân bay USS Gerald R.Ford mang theo hàng chục máy bay tiêm kích F-18 Super Hornet, giúp tăng cường hỏa lực tấn công của Mỹ trong việc nhắm vào các hệ thống phòng không ở Venezuela.

Các quan chức Washington đương nhiệm lẫn đã về hưu cho biết, quyết định triển khai tàu sân bay sẽ mở đường cho các hoạt động đặc biệt hoặc máy bay không người lái (UAV) của Mỹ phá hủy các mục tiêu trên bộ ở Venezuela.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell, sự hiện diện của hải quân sẽ tăng cường năng lực của Mỹ trong việc phát hiện, giám sát và ngăn chặn các tác nhân, hoạt động bất hợp pháp gây nguy hiểm cho sự an toàn và thịnh vượng của nước này cũng như an ninh ở tây bán cầu.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định trên của Mỹ. Nhà lãnh đạo này tuyên bố: "Mỹ đã hứa không bao giờ tham gia vào một cuộc chiến nhưng giờ đây họ lại đang tạo dựng chiến tranh".

Trong nhiều tuần qua, chính quyền của Tổng thống Trump đã đẩy mạnh chiến dịch chống lại các băng đảng ma túy sau chiến dịch tấn công ban đầu nhằm vào ít nhất 9 tàu chở chất gây nghiện.

Ngày 23/10, ông Trump xác nhận với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng giai đoạn tiếp theo của chiến dịch sẽ là nhắm vào các mục tiêu trên bộ. Người đứng đầu nước Mỹ không nói về mục tiêu cụ thể mà nước này định tấn công nhưng ông đã chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thông báo cho Quốc hội về kế hoạch của chính phủ.

Khi được hỏi liệu ông có tuyên chiến với các băng đảng ma túy hay không, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ tiếp tục các cuộc tấn công riêng lẻ. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ chỉ tiêu diệt những kẻ mang ma túy vào Mỹ".