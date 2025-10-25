Trong tuyên bố đăng tải trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ, Bộ trưởng Scott Bessent cáo buộc Tổng thống Gustavo Petro từ khi nắm quyền ở Colombia "đã tiếp tay cho các băng đảng ma túy và đầu độc người dân Mỹ”.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Ảnh: Gustavo Petro/Mạng xã hội X

“Tổng thống Colombia Petro đã cho phép các băng đảng ma túy phát triển mạnh và từ chối ngăn chặn hoạt động này. Hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có hành động mạnh mẽ để bảo vệ đất nước chúng ta và khẳng định rõ rằng Washington sẽ không dung thứ cho nạn buôn bán ma túy vào Mỹ”, ông Bessent cho hay.

Ngoài Tổng thống Colombia Petro, Bộ Tài chính Mỹ cũng áp đòn trừng phạt lên Đệ nhất phu nhân Colombia Veronica Garcia và con trai cả Nicolas Petro cũng như Bộ trưởng Nội vụ Colombia Armando Benedetti.

Trong tuyên bố trên mạng xã hội X cùng ngày, Tổng thống Colombia Petro khẳng định, những cáo buộc trên của Bộ Tài chính Mỹ nhằm vào ông, vợ con của ông và Bộ trưởng Benedetti “là những lời dối trá”.

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, việc Mỹ áp trừng phạt Tổng thống Colombia và những người thân cận với ông là động thái mới nhất trong loạt căng thẳng gần đây giữa Washington và Bogota. Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump đã cáo buộc người đồng cấp Colombia là “trùm ma túy bất hợp pháp” và cho cắt đứt toàn bộ viện trợ mà Mỹ dành cho Colombia.