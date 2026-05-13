Trang Baijiahao Baidu dẫn thông tin từ Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho hay, chiếc chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Donald Trump và phái đoàn Mỹ công du Trung Quốc đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh vào khoảng 19h45 giờ địa phương (tức 18h45 tối 13/5 giờ Hà Nội).

Ông Trump bước xuống từ chuyên cơ Không lực Một. Ảnh: CCTV

Theo thông tin do trang thông tấn Al Jazeera đăng tải, phía Bắc Kinh đã cử Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong đón chào ông Trump ngay tại đường băng sân bay.

Báo New York Times cho hay, Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao của Mỹ hôm 12/5 đã lên chuyên cơ Không lực Một để thực hiện chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày, đánh dấu lần đầu tiên người đứng đầu nước Mỹ trở lại Bắc Kinh kể từ năm 2017.