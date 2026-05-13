Theo tờ New York Times, Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao của Mỹ ngày 12/5 đã lên chuyên cơ Không lực Một để thực hiện chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày, đánh dấu lần đầu tiên người đứng đầu nước Mỹ trở lại Bắc Kinh kể từ năm 2017.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump sẽ không tham gia chuyến công du lần này. Tuy vậy, trong danh sách tháp tùng Tổng thống Trump tới Trung Quốc vẫn có 2 nhân vật đặc biệt là Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Ngoại trưởng Marco Rubio.

Với Bộ trưởng Hegseth, đây là lần đầu tiên ông tới Bắc Kinh kể từ khi nhậm chức, đồng thời là lần đầu tiên người đứng đầu Lầu Năm Góc tháp tùng tổng thống tới Trung Quốc kể từ năm 1972. Đây là một động thái ngoại giao hiếm hoi vì các Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trước đây thường công du Trung Quốc trong các chuyến đi riêng.

Đối với Ngoại trưởng Rubio, việc ông tới Trung Quốc cùng Tổng thống Trump lại được chú ý theo cách khác, bởi người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn đang nằm trong danh sách trừng phạt của Bắc Kinh kể từ năm 2020.

Trong ngày 12/5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã giải thích về vấn đề này với hãng tin Fox. Cụ thể, phía Trung Quốc nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt chỉ áp dụng với ông Rubio trong vai trò thượng nghị sĩ, chức vụ ông nắm giữ khi bị trừng phạt, chứ không áp dụng với chức vụ ngoại trưởng hiện nay.

Trên thực tế, Ngoại trưởng Rubio vẫn thường xuyên thực hiện các hoạt động ngoại giao với Trung Quốc kể từ khi nhậm chức. Hồi cuối tháng 4, ông Rubio đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Vương Nghị, nhấn mạnh quan hệ Mỹ - Trung Quốc là "mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới".