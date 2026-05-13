Hãng tin Anadolu trích dẫn lời ông Trump khẳng định Mỹ không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào trong việc giải quyết tình hình khi cuộc xung đột vẫn đang trong tình trạng ngừng bắn vô thời hạn hơn một tháng. Song, nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận đây sẽ là một chủ đề quan trọng trong các cuộc gặp của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng khi chuẩn bị khởi hành đến Bắc Kinh ngày 12/5, ông Trump nói: “Chúng tôi sẽ có một cuộc nói chuyện dài về vấn đề này. Thành thật mà nói, tôi nghĩ ông ấy đã khá tốt. Nhìn vào lệnh phong tỏa, không có vấn đề gì cả. Trung Quốc lấy rất nhiều dầu từ khu vực đó. Chúng ta không thấy vấn đề gì và ông ấy là bạn của tôi”.

Theo dữ liệu từ nhóm tình báo hàng hải Windward, cho tới hiện tại, Trung Quốc là nước mua dầu thô của Iran nhiều nhất, chiếm 90% tổng lượng dầu mỏ bán ra của quốc gia Hồi giáo.

Khi được một phóng viên hỏi liệu ông Tập có cần can thiệp vào vấn đề Iran hay không, ông Trump khẳng định điều đó là không cần thiết. "Tôi nghĩ chúng tôi không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào về vấn đề Iran. Chúng tôi sẽ thắng bằng cách này hay cách khác. Chúng tôi sẽ thắng một cách hòa bình hoặc bằng cách khác", lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh.

Hôm12/5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi Pakistan tăng cường nỗ lực hòa giải và đóng góp vào việc giải quyết "thích đáng" các vấn đề liên quan đến việc mở cửa eo biển Hormuz. Ông Vương Nghị có phát biểu này trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pakistan Ishaq Dar khi Islamabad đang tiếp tục nỗ lực để đưa Mỹ và Iran tới vòng đàm phán trực tiếp thứ hai.