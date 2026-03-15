Sáng nay, cán bộ, chiến sĩ và người dân tại khu vực bỏ phiếu số 14 trên đảo Trường Sa (thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Khu vực bỏ phiếu được trang trí rực rỡ

Cử tri nhận phiếu tham gia bầu cử

Ngay từ sớm, các cử tri là cán bộ, chiến sĩ, người dân sinh sống trên đảo cùng những ngư dân đang đánh bắt hải sản trong vùng biển lân cận đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong không khí phấn khởi.

Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa trò chuyện với cử tri

Ông Phạm Thanh Liêm - Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa - cho biết đây là lần thứ hai đảo Trường Sa tổ chức bầu cử cùng ngày với cả nước. Đây là nhiệm vụ đặc biệt, đòi hỏi sự chuẩn bị công phu do điều kiện địa lý xa đất liền và thời tiết khắc nghiệt.

Theo ông Liêm, với quyết tâm chính trị cao, Ủy ban Bầu cử đặc khu đã chủ động triển khai nhiều biện pháp, từ chuẩn bị cơ sở vật chất đến vận chuyển trang thiết bị phục vụ bầu cử ra đảo từ rất sớm. Mục tiêu là bảo đảm từng lá phiếu được chuyển đến tận tay cử tri đúng thời gian, để mọi người đều được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật.

“Đặc biệt, tại khu vực bỏ phiếu số 14 lần này còn có gần 50 ngư dân đang khai thác hải sản trong khu vực lên đảo tham gia bầu cử. Dù ở bất cứ đâu, cử tri cũng được tạo điều kiện để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình”, ông Liêm nhấn mạnh.

Thay mặt tổ bầu cử, Trung tá Vũ Đức Quỳnh - Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa - tuyên bố khai mạc và quán triệt thể lệ, nội quy phòng bỏ phiếu. Ông khẳng định bầu cử là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng để mỗi cử tri thể hiện quyền làm chủ của mình.

Bằng lá phiếu của mình, mỗi cử tri sẽ lựa chọn những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước, cho tỉnh Khánh Hòa và Đặc khu Trường Sa, góp phần xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các cử tri tiến hành bỏ phiếu

Trong các cử tri tham gia bỏ phiếu có nhiều chiến sĩ trẻ lần đầu thực hiện quyền công dân.

Hạ sĩ Nguyễn Thành An, ra đảo công tác từ giữa năm 2025, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia bầu cử. Được bầu cử ngay tại Đặc khu Trường Sa - mảnh đất tiền tiêu giữa trùng khơi, với tôi, là niềm vinh dự lớn. Tôi cảm thấy rất tự hào khi cùng cử tri cả nước tham gia ngày hội lớn của dân tộc”.

Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, các cử tri được tổ bầu cử đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào góc trái thẻ cử tri để xác nhận đã thực hiện quyền công dân.

Khu vực xác nhận cử tri đã bỏ phiếu

Chị Lê Thị Minh Diệu là người dân sinh sống trên đảo Trường Sa. Chị rất tự hào khi hoàn thành nghĩa vụ của mình. Chị kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ thực sự là những người có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

“Tôi mong các đại biểu tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, đặc biệt là chăm lo đời sống của quân và dân trên đảo để Trường Sa”, chị Diệu chia sẻ.

Theo Trung tá Trần Huy Phụng - Chính trị viên đảo Trường Sa, để tổ chức bầu cử cùng ngày với cả nước, Đảng ủy và chỉ huy đảo đã triển khai công tác chuẩn bị từ rất sớm, trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền, cổ động trực quan với nhiều hình thức phù hợp điều kiện thực tế trên đảo.

Song song đó, nhiệm vụ trực và sẵn sàng chiến đấu luôn được đặt lên hàng đầu. Cán bộ, chiến sĩ vừa thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri vừa duy trì tuần tra, quan sát, nắm chắc tình hình trên không và trên biển.

“Chúng tôi quyết tâm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối để ngày bầu cử trên đảo Trường Sa diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công chung của ngày hội non sông”, Trung tá Phụng nói.