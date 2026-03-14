Đặc khu Bạch Long Vĩ là đơn vị đầu tiên của TP Hải Phòng tổ chức khai mạc và tiến hành bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo nhanh của UBND Đặc khu Bạch Long Vĩ, trên địa bàn có 2 khu vực bỏ phiếu với 2 tổ bầu cử được thành lập để phục vụ cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Các khu vực bỏ phiếu tổ chức lễ khai mạc vào 6h30. Ngay sau lễ khai mạc, các khu vực bỏ phiếu đồng loạt triển khai thủ tục để cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình.

Trước và trong ngày bầu cử, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên toàn địa bàn. Những tuyến đường chính, khu trung tâm và đường dẫn tới điểm bỏ phiếu được treo cờ, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu. Các điểm bỏ phiếu được trang trí trang trọng, tạo không khí phấn khởi để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Không khí trang nghiêm tại lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại Đặc khu Bạch Long Vĩ

Tất cả các hộ dân trên đảo đều treo cờ Tổ quốc. Quân và dân đặc khu phấn khởi, hào hứng chờ đợi thời điểm bỏ phiếu để thực hiện trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mình, lựa chọn những ứng cử viên tiêu biểu, đủ đức, đủ tài tham gia Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Công tác phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo. Phòng bỏ phiếu được bố trí trang trọng, hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ được niêm phong, kiểm tra theo đúng quy trình. Việc hướng dẫn cử tri thực hiện quyền bầu cử được tổ chức thuận lợi, bảo đảm đúng quy định. Trong quá trình tổ chức bầu cử không phát sinh tình huống cần xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Cử tri Đặc khu Bạch Long Vĩ phấn khởi tham gia bỏ phiếu bầu cử

Ngày bầu cử trên địa bàn Đặc khu Bạch Long Vĩ diễn ra nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn. Cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu. Nhân dân trên địa bàn phấn khởi, tin tưởng vào thành công của cuộc bầu cử.