Video: RG/Hezbollah

Hezbollah là nhóm vũ trang Hồi giáo được Iran hậu thuẫn ở Lebanon. Theo báo Rossiyskaya Gazeta (RG), đoạn video do Hezbollah công bố cho thấy chiếc FPV cảm tử đang áp sát một cao điểm được Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) dùng làm nơi triển khai bệ phóng tên lửa thuộc tổ hợp phòng không Vòm Sắt.

Trong quá trình tiếp cận và tấn công bệ phóng tên lửa Vòm Sắt, FPV của Hezbollah không hề gặp bất kỳ cản trở nào. Dựa trên hình ảnh được camera lắp trên chiếc FPV ghi lại trước khoảnh khắc cuộc tập kích nổ ra, có khả năng địa điểm diễn ra vụ việc nằm ở khu vực biên giới giữa Israel và Lebanon.

Hiện IDF chưa bình luận về các thông tin trên.

Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, hệ thống Vòm Sắt được các chuyên gia quốc phòng Israel phát triển với mục đích bảo vệ nhiều hạ tầng chiến lược, các khu vực đông dân cư và địa điểm quân sự quan trọng. Vòm Sắt sử dụng loại tên lửa đánh chặn Tamir dài 3m, nặng 90kg với giá khoảng 100.000 - 150.000 USD/tên lửa.