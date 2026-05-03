Video: OSINTtechnical/X

Đoạn video được OSINTtechnical, tài khoản mạng xã hội X chuyên phân tích dữ liệu tình báo mở, công bố hôm 2/5 cho thấy một chiếc FPV cảm tử của nhóm vũ trang Hezbollah đang bay trên không phận thị trấn Qantara ở miền nam Lebanon. Chỉ vài giây sau, khí tài cảm tử này nhắm đến cỗ xe tăng Merkava được Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) triển khai bên trong thị trấn.

FPV tập kích khiến xe tăng Merkava bốc cháy. Ảnh: OSINTtechnical/X

Đòn tập kích từ FPV cảm tử nhanh chóng khiến đạn dược trên chiếc xe tăng Merkava bắt lửa. Dù cuộc tấn công không kích hoạt một vụ nổ thứ cấp bởi đạn dược bị cháy, nhưng đủ để gây hư hại đáng kể cho cỗ chiến tăng của Israel.

Hiện IDF chưa bình luận về đoạn video được OSINTtechnical đăng tải.