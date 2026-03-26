Đoạn video được camera gắn trên trang bị của lính biệt kích thuộc Lữ đoàn đặc nhiệm “Oz” Israel cho thấy hoạt động tác chiến trên được thực hiện vào đêm 24/3 tại khu vực Mount Dov thuộc miền nam Lebanon.

“Chúng tôi đã bắt giữ chỉ huy của tổ chức ‘Lữ đoàn Kháng chiến Lebanon’, một lực lượng bán quân sự được tài trợ và có liên hệ trực tiếp với nhóm vũ trang Hezbollah. Được biết, tổ chức trên từng góp mặt trong nhiều âm mưu khủng bố nhằm vào quân đội Israel… Dự kiến, viên chỉ huy của tổ chức trên sẽ được chuyển cho đơn vị tình báo 504 để tiến hành thẩm vấn”, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) thông tin.

Lính đặc nhiệm Israel đột kích vào vị trí của Lữ đoàn Kháng chiến Lebanon. Ảnh: IDF

Dựa trên những hình ảnh được IDF công bố, các đặc nhiệm “Oz” sau khi đột kích vào nơi ở của chỉ huy Lữ đoàn Kháng chiến Lebanon đã thu giữ một số vũ khí, thiết bị nổ, đạn và băng đạn.