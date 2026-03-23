Trong thông cáo đăng tải trên mạng xã hội X chiều 23/3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Givati đã phát hiện một tòa nhà dân sự ở miền nam Lebanon được các tay súng Hezbollah dùng làm nơi đặt bệ phóng tên lửa chống tăng. Theo ảnh chụp phần bệ phóng và ống đựng tên lửa, có thể xác định đây là hệ thống ATGM Kornet do Nga sản xuất.

Bệ phóng của hệ thống tên lửa Kornet bị binh sĩ Israel thu giữ. Ảnh: IDF

“Chúng tôi sẽ tiếp tục các hành động mạnh mẽ nhằm chống lại Hezbollah, nhóm vũ trang đã quyết định tham gia chiến dịch chống lại Israel và hoạt động dưới sự bảo trợ của Iran. Chúng tôi sẽ không cho phép Hezbollah gây tổn hại cho người dân Israel”, IDF nhấn mạnh.

Theo chuyên trang quân sự WeaponSystems, Kornet là tên lửa chống tăng do Phòng Thiết kế công cụ KBP của Nga phát triển vào cuối thập niên 1990.

Dòng chữ 9M133-1 bên ngoài ống chứa cho thấy tên lửa này của hệ thống ATGM Kornet. Ảnh: IDF

Đạn tên lửa 9M133 của Kornet có trọng lượng 29kg; chiều dài 1,2m; đường kính thân 152mm và sải cánh 460mm. Tên lửa Kornet sử dụng đầu đạn nổ lại (Tandem), tức sau khi liều thứ nhất ở đầu tên lửa phát nổ khiến giáp ERA lắp trên xe tăng tại chỗ đó mất tác dụng phòng vệ, liều nổ thứ hai của đạn sẽ bắn vào phần giáp xe tăng không còn được che chắn và khiến cho xe tăng đối phương hư hại nặng. Nhiều cuộc thử nghiệm của quân đội Nga cho thấy, liều nổ thứ hai của Kornet đủ khả năng xuyên qua 1-1,2m thép đồng nhất.

Một binh sĩ Nga và bệ phóng ATGM Kornet. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Nhờ có hệ thống điều khiển laser bán tự động SACLOS, xạ thủ có thể ngắm bắn và tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách tối đa lên tới 5,5km vào ban ngày. Khi được trang bị kính ngắm chuyên dụng nhìn đêm, xạ thủ có thể sử dụng tên lửa để tấn công mục tiêu ở khoảng cách tối đa 4,5km.