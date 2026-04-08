Theo trang tin quân sự Defence Blog, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 7/4 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh không quân nước này tập kích một tổ hợp phòng không S-300PMU hiện đại của Iran.

"Phía IDF không công bố vị trí cụ thể, nhưng hệ thống phòng không S-300PMU bị đánh trúng được cho đang làm nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tehran. Vũ khí được sử dụng trong chiến dịch tập kích là một loại bom dẫn đường", Defence Blog cho biết.

Israel bắn nổ hệ thống phòng không S-300PMU của Iran. Video: IDF

Giới quan sát nhận định, Không quân Israel nhiều khả năng đã sử dụng tiêm kích tàng hình F-35I Adir kết hợp với vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa và các biện pháp tác chiến điện tử để qua mặt các hệ thống radar của Iran.

S-300PMU là hệ thống tên lửa đối không phóng thẳng đứng do Nga chế tạo, sử dụng động cơ đẩy nguyên liệu rắn. Hệ thống được trang bị đầu đạn nổ mảnh có đương lượng nổ 100kg với ngòi nổ cận đích. Độ cao tác chiến hiệu quả của S-300PMU từ 25.000 - 30.000m; cự li tác chiến tối đa 90.000m.

Một tổ hợp S-300PMU đầy đủ gồm 1 trạm chỉ huy, 1 trung tâm kiểm soát tác chiến, radar bắt mục tiêu 3 chiều, radar dạng pha đa năng I FLAP LID và 1 xe tải chở theo 12 ống phóng. Hệ thống này được thiết kế để đối phó với các loại máy bay hiện đại từ tầm thấp đến tầm cao, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo chiến thuật và một số kiểu tên lửa đạn đạo chiến lược trong mọi điều kiện thời tiết.