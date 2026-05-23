Ban Quản lý Bảo trì giao thông thuộc Sở Xây dựng Quảng Trị cho biết địa phương đã bàn giao 13,25/13,3km mặt bằng, đạt 99,62%. Phần còn lại nằm tại khu vực nút giao Quốc lộ 1, thuộc xã Gio Linh, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công dự án.

Theo ông Hoàng Anh Quang, Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì giao thông, dự án đã được gia hạn đến ngày 30/6/2026. Tuy nhiên, nếu mặt bằng không được bàn giao trong tháng 5 thì khả năng tiếp tục lỡ hẹn là rất lớn.

Nhà thầu đang gấp rút thi công đoạn đường tránh Đông Hà giao tỉnh lộ 575 sau khi có mặt bằng

“Từ nay đến cuối tháng 5 chỉ còn chưa đầy 10 ngày. Nếu địa phương chưa bàn giao mặt bằng sạch để thi công thì rất khó hoàn thành dự án vào cuối tháng 6”, ông Quang nói.

Theo UBND xã Gio Linh, 50m mặt bằng còn lại liên quan đến 2 hộ dân chưa bàn giao. Trong đó, hộ ông L.M.T. (trú thôn Lễ Môn) đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ từ ngày 25/3 nhưng mới tháo dỡ một phần nhà ở.

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương đang tiếp tục vận động gia đình sớm bàn giao phần diện tích còn lại.

Ngôi nhà của ông T.V.T. (thôn Gia Môn, xã Gio Linh) chưa được giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng tiến độ dự án

Trường hợp còn lại là hộ ông T.V.T (trú thôn Gia Môn), xây dựng nhà trên đất nuôi trồng thủy sản. Dù đồng thuận với phương án bồi thường, ông T. đề nghị được hoán đổi hoặc cấp đất ở mới.

Theo ông Hải, trước đây ông T. từng có đất ở nhưng đã chuyển nhượng. Việc xây dựng nhà trên đất thủy sản là không đúng quy định nên không thuộc diện được cấp đổi đất ở.

“Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho gia đình có nơi ở mới, xã đang lên phương án hỗ trợ phù hợp, đúng quy định”, ông Hải thông tin.

Hộ ông L.M.T. (thôn Lễ Môn, xã Gio Linh) đã nhận tiền bồi thường từ ngày 25/3 nhưng đến nay mới bàn giao một phần mặt bằng

Địa phương dự kiến tiếp tục họp bàn nhằm thống nhất phương án xử lý, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 5 để phục vụ thi công dự án.

Dự án Quốc lộ 1 - tuyến tránh phía Đông TP Đông Hà cũ có chiều dài 13,3km, tổng mức đầu tư gần 416 tỷ đồng, đi qua các xã Phong Bình, Gio Mỹ, Gio Quang, Gio Linh và phường Đông Hà.

Dự án đường tránh Đông Hà hiện đạt khoảng 94% khối lượng thi công

Theo kế hoạch ban đầu, dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2024. Tuy nhiên, do ảnh hưởng thời tiết và vướng mắc mặt bằng, công trình đã hai lần được gia hạn, gần nhất đến ngày 30/6/2026.

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua khu vực đông dân cư ở phường Đông Hà và Nam Đông Hà, nơi thường xuyên có nhiều xe tải, xe container lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.