Tờ Korea Times đưa tin, các cơ quan an ninh Hàn Quốc đã cho triển khai hơn 19.000 binh sĩ ở thành phố Gyeongju để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh khi sự kiện APEC 2025 diễn ra tại đây. Khu phức hợp du lịch Bomun cách trung tâm thành phố Gyeongju khoảng 15 phút lái xe, địa điểm chính tổ chức hội nghị của các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC, cũng được tăng cường an ninh ở mức cao nhất.

Lối vào khách sạn Hilton Gyeongju, nơi phái đoàn Mỹ sẽ ở, được thắt chặt an ninh. Ảnh: Korea Times

Tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hwabaek (HICO) bên trong khu Bomun, các chốt kiểm tra được dựng ở lối vào tòa nhà này. Các nhân viên an ninh sẽ thực hiện việc kiểm tra gắt gao đến mức hộp đựng tai nghe không dây của các phóng viên cũng được yêu cầu mở ra, thậm chí túi đựng đồ ăn nhẹ hay ví đựng thẻ cũng có thể bị kiểm tra đột xuất.

Theo ghi nhận từ phóng viên của tờ Korea Times, việc ra vào tòa nhà HICO sẽ không bị hạn chế một khi người này mang thẻ nhà báo được cơ quan phụ trách an ninh APEC công nhận. Nếu không có thẻ trên, các cảnh sát tại đó ngay lập tức sẽ yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân.

Tại khách sạn Hilton Gyeongju gần tòa nhà HICO, nơi phái đoàn Mỹ do Tổng thống Donald Trump dẫn đầu dự kiến lưu trú, khu vực này chật kín các xe SUV màu đen và nhân viên an ninh.

Ảnh: Korea Times

Lực lượng an ninh Hàn Quốc diễn tập chống khủng bố. Ảnh: Yonhap TV

Một binh sĩ Hàn Quốc diễn tập đảm bao an ninh cho Hội nghị APEC. Ảnh: Yonhap TV

Video: Yonhap TV