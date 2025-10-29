Theo Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/10 đã xác nhận về việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa hành trình ra vùng biển Hoàng Hải cách đây một ngày.

"Tên lửa hành trình được nâng cấp để phóng từ tàu chiến đã bay hơn 7.800 giây theo lộ trình được định sẵn và tấn công chính xác mục tiêu giả định", KCNA thông tin.

Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết đã phát hiện vụ phóng vào lúc 15h chiều ngày 28/10 và đang phối hợp với tình báo Mỹ để phân tích thông số kỹ thuật của tên lửa trên.

Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển trước khi ông Trump đến Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

"Chúng tôi vẫn đang duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất để đối phó mọi hành động khiêu khích từ Triều Tiên, đồng thời theo dõi chặt chẽ các động thái của Bình Nhưỡng trong khuôn khổ thế trận phòng thủ chung với Mỹ", JCS thông báo.

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên xảy ra ngay trước thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Hàn Quốc vào ngày 29/10. Đây cũng là vụ thử tên lửa hành trình đầu tiên của Bình Nhưỡng trong 5 tháng qua.

Trước khi bắt đầu chuyến công du châu Á, ông Trump đã nhiều lần ngỏ ý muốn gặp mặt nhà lãnh đạo Kim Jong Un, nhưng Triều Tiên vẫn không đưa ra phản hồi chính thức. Yonhap nhận định, khả năng diễn ra một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên hiện rất thấp.

Trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ đầu tiên, ông Trump đã 3 lần gặp ông Kim, kể cả cuộc gặp bất ngờ tại Khu phi quân sự (DMZ) vào tháng 6/2019. Cuộc tiếp xúc này diễn ra chỉ 32 giờ sau khi ông Trump công khai đề xuất gặp mặt trên mạng xã hội.