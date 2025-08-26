XEM CLIP:

Sáng 26/8, theo ghi nhận của VietNamNet, nhiều nhân viên tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã cùng nhau thu dọn các tấm ốp trần bằng nhôm bị gió bão thổi bay. Đồng thời, công tác dọn dẹp trong khuôn viên bệnh viện cũng đang được khẩn trương triển khai nhằm đảm bảo an toàn và khôi phục hoạt động bình thường.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, nơi chịu thiệt hại nặng trong cơn bão số 5

Khu vực các tấm ốp trần bị gió bão cuốn bay nằm tại sảnh hành lang kết nối giữa các tòa nhà trong Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Khu vực này có kết cấu hình chữ H, gồm hai tòa nhà 2 tầng và một khối nhà cao 8 tầng.

Do ảnh hưởng của gió mạnh, nhiều tầng trong khu vực này đã bị thổi bay hoàn toàn các tấm ốp trần, để lộ phần khung thép phía trên. Một số khu vực khác chỉ còn lại một vài tấm ốp vương vãi, gây mất an toàn và ảnh hưởng đến việc di chuyển, sinh hoạt trong bệnh viện.

Bệnh viện Ung bướu tơi tả sau cơn bão số 5

Gió bão đã thổi bay các tấm ốp trần mái tôn, làm lộ ra nhiều đường dây điện cùng các khung thép nhôm dùng để liên kết các tấm ốp với nhau. Không chỉ các tấm ốp, phần khung nhôm cố định cũng bị gió cuốn bật hoàn toàn.

Một người nhà bệnh nhân cho biết, chiều qua (25/8), khi mưa lớn kèm gió mạnh xuất hiện, bệnh viện đã thông báo yêu cầu người nhà và bệnh nhân không ra ngoài để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, đến cuối buổi chiều, khi gió giật mạnh hơn, toàn bộ các tấm ốp trần đã bị thổi bay, trắng xóa cả bầu trời.

Khu vực tầng một của tòa nhà bị thổi bay gần hết các tấm ốp trần

Không những thế, gió mạnh còn quật ngã nhiều cây trồng trong khu vực khuôn viên của bệnh viện và làm sập một nhà để xe bằng mái tôn rộng hàng trăm mét vuông khiến hàng chục xe máy bị đè bên dưới.

Gió thổi bay hết ốp trần, lộ ra hệ thống khung nhôm, dây điện

Được biết, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2 có quy mô 1.000 giường bệnh, nằm ở phường Vinh Hưng (Nghệ An). Công trình có tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng, được khởi công xây dựng tháng 1/2023, đưa vào sử dụng tháng 6, và khánh thành ngày 19/8 vừa qua.

Các tấm ốp trần và nhôm nẹp được thu gom lại

Nhân viên bệnh viện dọn dẹp khu vực bị ảnh hưởng

Nhiều tầng gió thổi bay các tấm ốp trần

Cây lớn trong khuôn viên bệnh viện bị gió bão quật ngã

Nhà xe bệnh viện đổ sập lên hàng chục xe máy