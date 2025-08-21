Video: Lữ đoàn số 15 Vệ binh quốc gia Ukraine

Các binh sĩ của Lữ đoàn số 15 "Kara-Dag" thuộc Vệ binh quốc gia Ukraine trong những tháng gần đây đã tham gia vào các bài huấn luyện với tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) Fagot. Dù có tuổi đời hơn nửa thế kỷ, nhưng Fagot vẫn được binh lính Ukraine đánh giá hiệu quả tác chiến tốt “nhất là trong môi trường đô thị, khi nhiều khí tài hạng nặng thường được triển khai ở đó”.

Lính Ukraine huấn luyện với tên lửa Fagot. Ảnh: Lữ đoàn số 15 Vệ binh quốc gia Ukraine

“Việc huấn luyện đóng vai trò quan trọng để đảm bảo độ chính xác của mỗi phát bắn khi thực chiến. Các binh sĩ thực hiện nhiều bài bắn đạn thật nhằm mục đích hạ gục mục tiêu ngay trong phát đạn đầu tiên… Dù máy bay không người lái (UAV) đã khiến phía Nga tổn thất nhiều khí tài, nhưng một lượng lớn xe tăng và thiết giáp của đối phương vẫn hiện diện nơi tiền tuyến. Điều này khiến những vũ khí chống tăng như ATGM Fagot đóng vai trò thiết yếu trong hệ thống phòng thủ của chúng tôi”, các quân nhân Ukraine nhận xét.

Quá trình phát triển của tên lửa Fagot

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Liên Xô không chỉ chú trọng vào những khí tài hạng nặng như máy bay, xe tăng, tên lửa đạn đạo… mà còn quan tâm tới lĩnh vực vũ khí chống tăng có điều khiển. Trong những năm 1950 - 1960, các tập đoàn quốc phòng của Liên Xô liên tiếp ra mắt nhiều loại ATGM như 3M6 Shmel, 3M11 Fleyta và 9M14 Malyutka.

Vào năm 1962, Phòng thiết kế khí cụ Tula đã được Liên Xô giao nhiệm vụ chế tạo một loại ATGM mới, có thể được người lính mang vác.

Quá trình phát triển tên lửa mới do các kỹ sư thực hiện trong suốt nửa đầu thập niên 1960 và bắt đầu đưa vào thử nghiệm trong năm 1967. Theo dữ liệu do trang Missilery công bố, các cuộc thử nghiệm khi đó đã không thành công, buộc các chuyên gia Liên Xô phải sửa chữa hàng loạt lỗi.

Hệ thống ATGM Fagot. Ảnh: ArmyInform

Đến tháng 9/1970, quy trình thử nghiệm loại tên lửa mới hoàn tất. Vào tháng 9 cùng năm, sắc lệnh phê chuẩn tên lửa mới, với tên gọi Fagot vào biên chế quân đội Liên Xô chính thức có hiệu lực.

Số liệu kỹ thuật

Theo trang Missilery, một kíp điều khiển tên lửa Fagot gồm 3 binh sĩ. Xạ thủ sẽ mang thiết bị phóng cùng giá ba chân, trong khi 2 thành viên còn lại sẽ vác ống chứa tên lửa. Trọng lượng của bệ phóng 9P135 và tên lửa lần lượt là 22,5 kg và 12,5kg.

Bản vẽ tên lửa 9M111 của Fagot. Ảnh: Missilery.info

Tên lửa 9M111 sử dụng cho hệ thống Fagot dài 1.100mm với đường kính là 120mm. Tầm bắn tối thiểu và tối đa lần lượt là 70m và 2.500m. Đầu đạn của 9M111 đủ sức xuyên thủng 400mm giáp đồng nhất.

Bảng so sánh Fagot và một số loại tên lửa chống tăng cùng thời. Nguồn: Military Today

Lịch sử tác chiến

Do được chính quyền Liên Xô viện trợ cho hàng chục quốc gia, nên từ đầu thập niên 1970, tên lửa Fagot đã góp mặt trong nhiều cuộc xung đột khắp nơi trên thế giới. Trong cuộc xung đột ở Ukraine, Fagot là loại khí tài được các bên tham chiến ưa chuộng khi có thể nhanh chóng vô hiệu hóa thiết giáp đối phương. Thậm chí, phía Nga từng tiến hành thử nghiệm phóng tên lửa Fagot từ máy bay không người lái (UAV).