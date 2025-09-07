Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Đoạn video do hãng tin TASS công bố cho thấy, kíp vận hành tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) Fagot của Nga đã di chuyển tới vị trí khai hỏa ở tiền tuyến và tiến hành lắp đặt bệ phóng. Sau đó, thông qua ống ngắm trên bệ phóng, xạ thủ đã theo dõi và ấn nút khai hỏa tên lửa nhằm vào một xe thiết giáp Bradley đang di chuyển của Ukraine.

Binh sĩ Nga khai hỏa nhằm vào thiết giáp của Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga viết: “Ngay sau khi phóng tên lửa, kíp điều khiển đã rời vị trí khai hỏa để đối phương không kịp thực hiện đòn đáp trả”.

Theo TASS, Fagot là ATGM được Liên Xô đưa vào biên chế phục vụ quân đội trong thập niên 1970. Một kíp điều khiển tên lửa Fagot thường gồm 3 binh sĩ. Xạ thủ sẽ mang thiết bị phóng cùng giá 3 chân, trong khi 2 thành viên còn lại sẽ vác ống chứa tên lửa. Trọng lượng của bệ phóng 9P135 và tên lửa lần lượt là 22,5kg và 12,5kg.

Hệ thống ATGM Fagot. Ảnh: ArmyInform

Tên lửa 9M111 sử dụng cho hệ thống Fagot dài 1.100mm với đường kính là 120mm. Tầm bắn tối thiểu và tối đa lần lượt là 70m và 2.500m. Đầu đạn của 9M111 đủ sức xuyên thủng 400mm giáp đồng nhất.