Trang tin quân sự TWZ ngày 12/1 đưa tin, Không quân Ukraine mới đây đã đăng tải một đoạn video về các hệ thống tên lửa đang được vận hành và trong số này xuất hiện một phương tiện rất đặc biệt mang tên V2X Tempest.

V2X Tempest là một xe địa hình cỡ nhỏ, được trang bị bệ phóng cho 2 tên lửa Hellfire ở phía sau và được tối ưu hóa cho mục tiêu chống lại các mục tiêu trên không. Trong hình ảnh do Ukraine công bố, phương tiện này đang khai hỏa về phía các máy bay không người lái (UAV) của đối phương.

Xe địa hình Tempest gắn tên lửa Hellfire của Ukraine. Ảnh: TWZ

Tempest là phương tiện mới ra mắt vào tháng 10/2025 và đây là lần đầu tiên loại vũ khí này được xác nhận đã xuất hiện tại Ukraine. Khung gầm chính của Tempest là xe địa hình Can-Am Maverick X3 SSV 4x4, cung cấp khả năng di chuyển linh hoạt trên các địa hình phức tạp.

Từ các hình ảnh được cung cấp, Tempest sử dụng radar thụ động bằng tần số vô tuyến (RF), cho phép xác định các loại UAV tầm ngắn và tầm trung trong mọi điều kiện thời tiết. Nhờ không phát ra sóng vô tuyến của mình, phương tiện này cũng giảm thiểu tối đa nguy cơ bị đối phương phát hiện. Khung gầm của Tempest cũng giúp xe thực hiện chiến thuật "bắn và chạy" một cách hiệu quả, có thể nhanh chóng rút lui sau khi khai hỏa.

Ngoài UAV, Tempest cũng có thể đối phó với trực thăng và một số loại tên lửa hành trình nhờ hỏa lực mạnh. Tuy nhiên, khả năng chống lại các mục tiêu kiểu này bị hạn chế bởi tầm bắn tương đối ngắn của tên lửa Hellfire.

Về mặt hỏa lực, Tempest sử dụng tên lửa AGM-114L Hellfire Longbow, biến thể dẫn đường bằng sóng vô tuyến của dòng tên lửa AGM-114 Hellfire nổi tiếng. Tên lửa này có tầm bắn hiệu quả khoảng 8km, với đầu đạn nặng 9kg.

AGM-114L Hellfire Longbow ban đầu được thiết kế để đối phó với các mục tiêu mặt đất, nhưng trong những năm vừa qua lại tỏ ra vô cùng hiệu quả trong việc đánh chặn UAV. Giống với các biến thể khác của Hellfire, một quả tên lửa AGM-114L có giá thấp nhất là 200.000 USD.