Eo biển Hormuz. Ảnh: EPA

Theo hãng tin Al Jazeera, cơ quan quản lý hàng hải Mỹ ngày 9/2 đã ra thông báo kêu gọi thuyền trưởng của các tàu Mỹ không cho phép lực lượng Iran lên tàu.

Hướng dẫn mới nêu rõ: "Nếu lực lượng Iran lên tàu thương mại mang cờ Mỹ, thủy thủ đoàn không nên chống cự bằng vũ lực. Việc kiềm chế phản ứng bằng vũ lực không có nghĩa là chấp thuận việc lên tàu đó... Khuyến cáo các tàu thương mại mang cờ Mỹ đi qua vùng biển này nên giữ khoảng cách càng xa càng tốt so với lãnh hải của Iran mà không ảnh hưởng đến an toàn hàng hải. Khi đi về hướng đông qua eo biển Hormuz, khuyến cáo các tàu nên đi gần lãnh hải của Oman".

Các khuyến nghị được đưa ra sau khi Mỹ và Iran tổ chức một vòng đàm phán gián tiếp tại Oman ngày 6/2 sau nhiều tuần khẩu chiến và những lời đe dọa đẩy hai nước đến bờ vực chiến tranh.

Bất ổn địa chính trị, đặc biệt ở Trung Đông từ lâu đã đe dọa các tuyến đường vận tải biển toàn cầu và tàu thương mại. Trong cuộc xung đột Iran - Iraq vào những năm 1980, cả hai nước đều nhắm mục tiêu vào các tàu buôn trong cuộc chiến được gọi là "Chiến tranh tàu chở dầu".

Chính phủ Mỹ mô tả Hormuz là “điểm nghẽn dầu mỏ quan trọng nhất thế giới” do vị trí chiến lược của eo biển là cửa ngõ hàng hải vào khu vực sản xuất năng lượng.

Cuối tháng 1, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân ở eo biển Hormuz, khiến quân đội Mỹ cảnh báo Tehran về bất kỳ hành vi “không an toàn và thiếu chuyên nghiệp” nào. Quân đội Mỹ sau đó cho biết đã bắn hạ một máy bay không người lái của Iran khi phương tiện này tiếp cận một trong những tàu sân bay của Washington trong khu vực.