Tàu chiến Mỹ. Ảnh: US Navy

Hãng thông tấn CNN dẫn nhiều nguồn tin nắm rõ tình hình cho biết, các khí tài đang được triển khai nhằm răn đe Iran và tạo ra các lựa chọn tấn công vào quốc gia Hồi giáo nếu các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran thất bại.

Các vũ khí, khí tài của không quân Mỹ đặt tại Anh, gồm máy bay tiếp nhiên liệu và máy bay chiến đấu đang được điều động tới gần Trung Đông hơn.

Theo một quan chức Mỹ, Washington đang tiếp tục cung cấp các hệ thống phòng không cho Trung Đông và một số đơn vị quân đội Mỹ đã triển khai trong vùng sẽ được gia hạn nhiệm vụ theo kế hoạch luân chuyển trong các tuần tới. Các dữ liệu theo dõi chuyến bay hé lộ hàng chục máy bay vận tải quân sự của Mỹ đã vận chuyển thiết bị của nước này đến Jordan, Bahrain và Ảrập Xêút trong những tuần gần đây.

Theo thông tin liên lạc không lưu công khai, cuối tuần trước, nhiều máy bay chiến đấu của Mỹ cũng được cấp phép ngoại giao để vào không phận Jordan.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy 12 máy bay tấn công F-15 của Mỹ đã được bố trí tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti của Jordan kể từ ngày 25/1. Dữ liệu chuyến bay công khai cũng ghi nhận đã có hơn 250 chuyến bay chở hàng của Mỹ đến khu vực này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đe dọa sẽ có hành động quân sự chống lại Iran. Hồi tháng 1, ông Trump cảnh báo các nhà lãnh đạo Iran rằng ông sẵn sàng ra lệnh tấn công nếu chính quyền Tehran không chấm dứt gây hại cho người biểu tình. Hôm 13/2, ông Trump nói việc thay đổi chế độ “sẽ là điều tốt nhất có thể xảy ra” ở Iran.

Việc Mỹ tăng cường lực lượng cùng những tuyên bố của ông Trump và các thành viên cấp cao trong chính quyền Mỹ đã khiến khu vực căng thẳng và làm tăng thêm áp lực cho cuộc đàm phán sắp diễn ra.