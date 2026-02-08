Tổng thống Mỹ Trump (phải) và người đồng cấp Ukraine Zelensky. Ảnh: unian.net

Theo RBC Ukraine, Tổng thống Trump đã cử chỉ huy cao cấp nhất của Mỹ ở Trung Đông tham gia các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran và yêu Bộ trưởng Lục quân làm nhà đàm phán chủ chốt trong việc chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.

Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), lần đầu tiên tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran hôm thứ Sáu (6/2) tại Oman. Ông Cooper xuất hiện trong bộ quân phục chỉnh tề, như một biểu tượng cho sự hiện diện ngày càng tăng của Mỹ ở trong vùng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán diễn ra trong tuần này về xung đột Nga - Ukraine. Ông Driscoll là người liên lạc giữa Ukraine và các quan chức Mỹ.

Các chuyên gia nhận định, việc ông Trump sử dụng các lãnh đạo quân đội thay vì các nhà ngoại giao truyền thống phản ánh nỗ lực của chính quyền nhằm theo đuổi một chính sách đối ngoại cứng rắn và đáp ứng nhanh chóng hơn. Eliot Cohen, cựu cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ nhận xét: "Các tổng thống sử dụng những quan chức đáng tin cậy để truyền đạt thông điệp quan trọng".

Tướng Alexus Grinkevich, chỉ huy lực lượng Mỹ và NATO tại châu Âu, đã tham gia các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi. Theo các nguồn tin quân sự Mỹ, tướng Grinkevich hiện diện tại cuộc thương thuyết là nhằm mục đích khôi phục liên lạc quân sự cấp cao với Nga, duy trì đối thoại thường xuyên để tìm kiếm các con đường hướng tới hòa bình lâu dài.

Theo giới phân tích, cách tiếp cận trên báo hiệu sự chuyển dịch khỏi ngoại giao truyền thống và làm nổi bật vai trò ngày càng tăng của quân đội Mỹ trong giải quyết các xung đột quốc tế.