Các lối vào khu liên hợp hạt nhân của Iran. Ảnh: Telegraph

Tờ Telegraph dẫn một báo cáo của Viện Khoa học và An ninh quốc tế có trụ sở tại Mỹ cho biết, ảnh vệ tinh chụp ngày 8/2 cho thấy Iran đã lấp kín toàn bộ 3 lối vào khu liên hợp hạt nhân Isfahan. Xung quanh 3 lối vào trên không có phương tiện nào hoạt động.

Báo cáo cho hay việc chuẩn bị trên diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ điều tàu sân bay thứ 2 tấn công Iran và cảnh báo Washington sẽ làm điều gì đó rất cứng rắn nếu các cuộc đàm phán hiện tại thất bại.

Theo Viện Khoa học và An ninh quốc tế, người Iran rõ ràng đang hết sức lo ngại về một cuộc tấn công từ trên không hoặc một cuộc đột kích của Mỹ hoặc Israel vào cơ sở hạt nhân kiên cố này. Do đó, việc lấp kín lối vào đường hầm sẽ làm giảm tác động của bất kỳ cuộc không kích tiềm tàng nào và ngăn chặn một cuộc xâm nhập của biệt kích.

Báo cáo cho biết thêm, dù không thể xác nhận bằng hình ảnh nhưng có khả năng Iran đã chuyển thiết bị hoặc vật liệu vào các đường hầm trước khi bịt kín lối vào. Ngoài ra, Iran đã có những chuẩn bị tương tự như những ngày trước khi Mỹ tấn công vào các địa điểm hạt nhân ở Fordow, Natanz và Isfahan hồi tháng 6/2025.

Iran và Mỹ đã tổ chức vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp đầu tiên tại Muscat vào tuần trước. Với sự trung gian của Oman, cả hai bên đều mô tả cuộc đối thoại là một khởi đầu tích cực. Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn vì mục đích hòa bình. Tehran lưu ý trong các cuộc đàm phán hạt nhân, họ sẽ chỉ thảo luận về vấn đề hạt nhân và các lệnh trừng phạt liên quan, đồng thời đe dọa sẽ rút khỏi đàm phán nếu Washington cố gắng mở rộng chương trình nghị sự.

Bất chấp các nỗ lực ngoại giao, lập trường quân sự của Iran đã trở nên cứng rắn hơn rõ rệt trong những tuần gần đây. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã công bố tên lửa đạn đạo Khorramshahr 4 trước thềm một lễ kỷ niệm vào ngày 11/2.