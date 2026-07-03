Chiều 3/7, nhiều địa phương ven biển phía Bắc đồng loạt siết chặt các biện pháp ứng phó bão số 1 (Maysak), trong đó Quảng Ninh tạm dừng cấp phép tàu hoạt động trên biển, Ninh Bình và Hưng Yên thực hiện cấm biển, đồng thời triển khai phương án sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao.

Tại Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo tạm ngừng cấp phép phương tiện thủy hoạt động trên biển nhằm bảo đảm an toàn trước diễn biến của bão.

Tàu thuyền thường neo đậu tại khu vực chân cầu Bài Thơ để tránh trú bão. Ảnh: Phạm Công

Cụ thể, từ 12h ngày 3/7, các phương tiện thủy lưu trú nghỉ đêm và tham quan buổi tối trên vịnh tạm dừng cấp phép hoạt động. Từ 17h cùng ngày, việc cấp phép đối với các loại phương tiện thủy khác cũng được tạm dừng. Riêng các tàu đang hoạt động được xem xét cho phép chạy về nơi tránh trú, hoàn thành trước 7h ngày 4/7.

Việc tạm dừng cấp phép sẽ kéo dài đến khi cơ quan chức năng phát hành bản tin cuối cùng về bão. Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh căn cứ diễn biến thời tiết để quyết định việc cấp phép đối với các phương tiện đủ điều kiện hoạt động.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ninh, sáng 4/7, bão số 1 dự kiến đi qua đảo Hải Nam, sau đó vào phía bắc vịnh Bắc Bộ với sức gió cấp 8, giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Ninh Bình cấm biển từ trước 14h ngày 3/7 nhằm chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão. Ảnh: NT

Tại Ninh Bình, cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công điện yêu cầu các sở, ngành và địa phương chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão, theo dõi sát diễn biến thời tiết để triển khai các biện pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ.

Tỉnh yêu cầu các xã ven biển phối hợp với Bộ đội Biên phòng thực hiện cấm biển trước 14h ngày 3/7; thông báo cho toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trên biển và ven biển vào nơi neo đậu, tránh trú an toàn.

Đồng thời, các địa phương phải hoàn thành việc di dời người dân tại khu vực ngoài đê, các lồng bè nuôi trồng thủy sản và những nơi nguy hiểm trước 18h cùng ngày. Các phương án sơ tán người dân ở vùng ven biển, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, nhà ở không bảo đảm an toàn và chung cư cũ cũng được rà soát để sẵn sàng triển khai khi cần thiết.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nơi ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán; đồng thời huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị theo phương châm "4 tại chỗ", tổ chức trực ban 24/24 giờ để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Tàu thuyền neo đậu tại Cảng cá Tân Sơn (xã Thái Thuỵ, Hưng Yên). Ảnh: Đinh Chiến

Tại Hưng Yên, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó bão số 1, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Theo đó, từ 16h ngày 3/7, tỉnh thực hiện cấm biển, dừng toàn bộ hoạt động khai thác, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản tại khu vực cửa sông, ven biển và ngoài khơi. Lực lượng chức năng được giao kiểm đếm, kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn trước 19h cùng ngày, đồng thời sẵn sàng phương tiện, lực lượng phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Các địa phương ven biển cũng được yêu cầu hoàn thành việc di dời lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy sản tại bãi triều, khu vực ven sông, ven biển; đóng các cửa khẩu, băng két qua đê biển, đê cửa sông trước 20h ngày 3/7. Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo rà soát các tuyến đê, kè, cống xung yếu, bảo đảm an toàn hệ thống điện, viễn thông, trường học, cơ sở y tế và các công trình hạ tầng thiết yếu để sẵn sàng ứng phó với bão và mưa lớn.