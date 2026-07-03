Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 10h ngày 3/7, vị trí tâm bão số 1 Maysak cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão tăng gần một cấp so với sáng sớm nay, mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/h.

Dự báo quỹ đạo của bão số 1 lúc 11h ngày 3/7/2026. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, bão chuyển hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h. Đến 10h ngày 4/7, tâm bão trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ; cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km về phía Nam Đông Nam; cách Quảng Ninh khoảng 220km về phía Đông Nam, cường độ vẫn duy trì cấp 8-9, giật cấp 11.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng và tốc độ di chuyển. Đến 10h ngày 5/7, tâm bão trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cường độ giảm còn cấp 8, giật cấp 10.

Sau đó, bão lại đổi hướng di chuyển sang hướng Bắc, tốc độ 10-15km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Từ đêm 3/7, phạm vi ảnh hưởng mở rộng đến vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Sóng biển cao từ 2-4m, biển động rất mạnh.

Từ chiều 4/7, khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên được dự báo có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao từ 2-3m, kết hợp nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.

11 tỉnh, thành miền Bắc khẩn trương ứng phó bão số 1 Maysak

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Hà Nội về việc chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão.

Theo dự báo, bão số 1 (Maysak) hình thành từ áp thấp nhiệt đới vào sáng 3/7, có cường độ cấp 8, giật cấp 10 và đang di chuyển vào vịnh Bắc Bộ.

Từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa lớn, phổ biến 100-200mm, riêng khu vực Đông Bắc Bộ có nơi từ 150-250mm, cục bộ trên 350mm.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương chủ động kiểm đếm tàu thuyền, sẵn sàng cấm biển khi cần thiết, bảo đảm an toàn khu neo đậu và chuẩn bị lực lượng cứu nạn, cứu hộ.

Trên đất liền, các địa phương cần rà soát, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, hạ tầng thiết yếu, đồng thời chủ động chống ngập và bảo vệ sản xuất.

Các bộ, ngành và địa phương được yêu cầu tăng cường cập nhật diễn biến bão, duy trì trực ban và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.