Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h25 ngày 3/7, mây giông đang phát triển trên các khu vực Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình và Thanh Hóa.

Trong khoảng 3 giờ tới, vùng mưa tiếp tục mở rộng ra hầu hết các phường, xã của Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn và nhiều địa phương lân cận.

Mây giông bủa vây nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc. Nguồn: NCHMF

Đến 13h cùng ngày, bão số 1 Maysak cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 80km về phía Nam với sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11.

Dự báo khoảng sáng mai (4/7), bão đi vào vịnh Bắc Bộ, nhưng hoàn lưu rìa xa của bão đang gây mưa cho Thủ đô Hà Nội, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và tiếp tục gia tăng từ đêm nay.

Cụ thể, từ đêm 3/7 đến đêm 4/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm giông, lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo cường suất mưa có thể vượt 100mm trong 3 giờ.

Trong ngày và đêm 3/7, khu vực từ Nghệ An đến Đắk Lắk có mưa rào và giông, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ trên 100mm. Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa trên 70mm.

Đến ngày 5/7, Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, riêng khu vực Đông Bắc có nơi mưa trên 180mm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.