Từ hôm qua (7/9) đến hết ngày 26/9, UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp với UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Ghi nhận sáng 8/9, ngay từ sớm, nhiều người dân đã đến Trung tâm thông tin triển lãm Hà Nội, số 93 Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm), để tìm hiểu về phương án quy hoạch, nhất là phạm vi ảnh hưởng, phương án di dời cũng như diện mạo khu vực trung tâm Hà Nội trong tương lai.

Trước thông tin về chủ trương di dời, chỉnh trang đô thị của thành phố, ông Kiều Vĩnh Lộc (80 tuổi, trú tại Hà Nội) bày tỏ sự đồng tình vì cho rằng đây là việc làm cần thiết cho tương lai và sự phát triển chung. Bên cạnh đó, ông Lộc cũng quan tâm, tìm hiểu khu vực gia đình mình sinh sống có thuộc phạm vi phải di dời hay không.

Theo ông Lộc, điều cần được quan tâm nhất chính là chính sách của thành phố làm sao để đáp ứng toàn diện cuộc sống của người dân sau di dời. Ông nhấn mạnh, chính sách không chỉ dừng lại ở việc lo chỗ ở ổn định, sinh kế hay việc học hành của con cái, mà còn phải tính đến những mối quan hệ xã hội vốn đã gắn bó sâu sắc và lâu năm của người dân tại khu vực này.

Bên cạnh câu chuyện an sinh xã hội, vấn đề giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa lâu đời tại khu vực chỉnh trang cũng là điều khiến ông Lộc trăn trở.

"Việc bảo tồn bản sắc là điều đương nhiên phải làm. Mọi sự thay đổi hay chỉnh trang đô thị nếu không giữ được bản sắc vốn có của khu vực đó thì sẽ không còn ý nghĩa gì cả", ông Kiều Vĩnh Lộc bày tỏ.

Cũng có mặt tại Trung tâm thông tin triển lãm Hà Nội, ông Nguyễn Tấn Khôi (68 tuổi, trú tại Hà Nội) bày tỏ sự đồng thuận đối với chủ trương chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Còn tại điểm trưng bày, lấy ý kiến người dân ở 126 Hàng Trống, từ sáng sớm cũng có nhiều người dân đến để đọc hồ sơ và xác định vùng ảnh hưởng của phương án quy hoạch.

Những ý kiến được ghi nhận tại đây cho thấy sự đồng thuận của người dân đối với chủ trương chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm. Người dân mong muốn sau khi chỉnh trang, tái thiết, khu vực này sẽ có diện mạo đẹp, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ được bản sắc, lịch sử.