Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển mạnh từ mặt đất lên đến độ cao 5.000m, nhiều nơi ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ còn mưa to đến rất to.

Cụ thể, từ hôm nay (16/9) đến ngày mai 17/9, khu vực các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, TP Hà Nội, phía Bắc Nghệ An và phía Nam tỉnh Lào Cai có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 70-170mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Hà Nội tiếp tục mưa lớn, nguy cơ ngập úng ở nhiều nơi. Ảnh: Đình Hiếu

Khu vực phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, TP Hải Phòng, tỉnh Bắc Ninh và phía Nam tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 16-17/9, tiếp tục có mưa to đến rất to và có nơi có giông với lượng mưa cục bộ trên 250mm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 16/9 tăng 2 độ so với hôm qua, ở mức 27-29 độ.

Ngoài ra, ngày và đêm nay 16/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Từ đêm 17/9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 16/9/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và có nơi có giông. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, khu vực trung du và đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; các nơi khác có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa đến Nghệ An) có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.