Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2025). Cuộc thi hướng tới tạo sân chơi sáng tạo, hiện đại, giúp cộng đồng thể hiện tình yêu quê hương, đất nước thông qua các hình thức phù hợp với xu thế thời đại số.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Hữu Ngọc cho biết: "Bộ VHTTDL mong muốn cuộc thi Bản sắc trở thành một điểm nhấn truyền thông ý nghĩa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu văn hóa Việt Nam và kết nối cộng đồng trên các nền tảng số hiện đại, công bằng và sáng tạo".

Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Hữu Ngọc phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Xuân Trường

Cuộc thi có hai nội dung thi chính: Vodcast Đối thoại bản sắc - Thí sinh sản xuất video ngắn chia sẻ trải nghiệm, câu chuyện, góc nhìn độc đáo về các chủ đề văn hóa Việt Nam. Đây được kỳ vọng là diễn đàn đa chiều, kết nối giá trị truyền thống với văn hóa đương đại.

Giải cặp đối thoại có lượt bình chọn cao nhất: 20 triệu đồng. 3 giải cá nhân (mỗi giải 10 triệu đồng) cho: vodcast có lượt bình chọn cao nhất; cá nhân có tổng lượt bình chọn cao nhất trên tất cả vodcast; cá nhân có nhiều vodcast vào vòng bình chọn nhất.

Giải cho cán bộ, công chức ngành VHTTDL: tác phẩm xuất sắc và nhiều bình chọn nhất (10 triệu đồng); tác giả có nhiều tác phẩm vào vòng bình chọn nhất (5 triệu đồng).

Trắc nghiệm Hiểu biết bản sắc - Kiểm tra kiến thức về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, du lịch, con người Việt Nam và thành tựu ngành Văn hóa trong 80 năm qua. Giải Nhất 10 triệu đồng; Giải Nhì 5 triệu đồng, Giải Ba 3 triệu đồng, cùng nhiều giải phụ.

Thời gian nhận tác phẩm Vodcast từ 15-25/8/2025. Bình chọn Vodcast và thi trắc nghiệm từ 28/8-6/9/2025 theo hình thức trực tuyến tại trang web bansac và Báo Văn hóa điện tử.

Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, giới tính hay nghề nghiệp.