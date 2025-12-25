Video: Nhà Trắng

Báo USA Today đưa tin, hoạt động tham gia theo dõi Ông già Noel của vợ chồng Tổng thống Trump hôm 24/12 đã kéo dài trong hơn 20 phút tại dinh thự Mar-a-Lago ở bang Florida. Nhà lãnh đạo Mỹ đã điện đàm với một số gia đình, trong khi Đệ nhất phu nhân Trump trò chuyện với các em nhỏ qua điện thoại.

Lúc nhận câu hỏi từ một em nhỏ ở bang Oklahoma về lý do Ông già Noel cần được theo dõi, ông Trump trả lời: “Chúng ta muốn đảm bảo rằng ông ấy là người tốt. Chúng ta muốn đảm bảo ông ấy không xâm nhập, rằng chúng ta không muốn một ông già Noel xấu xa xâm nhập vào nước Mỹ”.

Vợ chồng ông Trump nghe điện thoại từ các em nhỏ. Ảnh: Nhà Trắng

Khi trả lời câu hỏi của một em nhỏ sống ở bang Pennsylvania, ông Trump khẳng định bản thân đã “thắng cử tận 3 lần”, ám chỉ đến cả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi cuối năm 2020.

Trong khi đó, bà Trump đã hỏi về mong muốn của các em nhỏ trong dịp Giáng sinh hay các em có anh chị em nào không.

Khi kết thúc hoạt động, Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên có mặt tại dinh thự Mar-a-Lago rằng ông có thể nhận cuộc gọi từ các em nhỏ “cả ngày”, tuy nhiên bản thân vẫn cần quay lại xử lý nhiều vấn đề quan trọng khác.