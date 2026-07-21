Quảng Trị:

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng quốc gia” trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của kế hoạch nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh mạng trong tình hình hiện nay.

Tỉnh Quảng Trị phấn đấu đến năm 2030, trên 90% người sử dụng Internet trên địa bàn tỉnh được tiếp cận các chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an ninh mạng thông qua các nền tảng số, chương trình “Bình dân học vụ số”, các khóa học trực tuyến và các hoạt động truyền thông đại chúng…

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu: “Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng chất lượng cao; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, diễn tập thực chiến; từng bước hình thành đội ngũ chuyên gia an ninh mạng có trình độ chuyên sâu, đủ khả năng làm chủ công nghệ, tham gia bảo vệ các hệ thống thông tin quan trọng và xử lý các tình huống an ninh mạng phức tạp”.

Nhiều mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Quảng Trị nêu rõ trong kế hoạch. Chẳng hạn: 100% cán bộ làm công tác an toàn thông tin được đào tạo, tập huấn, diễn tập ứng cứu khắc phục sự cố; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng và công cụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng;

Trên 90% người sử dụng Internet trên địa bàn tỉnh được tiếp cận các chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an ninh mạng thông qua các nền tảng số, chương trình Bình dân học vụ số, các khóa học trực tuyến và các hoạt động truyền thông đại chúng…

Tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Quảng Trị sẽ hình thành hệ sinh thái bảo vệ an ninh mạng đồng bộ, hiện đại; xây dựng môi trường không gian mạng an toàn, lành mạnh, tin cậy; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của tỉnh trong giai đoạn mới.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, thời gian tới, tỉnh Quảng Trị sẽ tập trung triển khai công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng chất lượng cao thông qua đa dạng hoạt động như: Tổ chức triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng về bảo vệ an ninh mạng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên trách, cán bộ kỹ thuật và người sử dụng hệ thống thông tin theo từng nhóm đối tượng, bảo đảm phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ được giao; Tổ chức các chương trình diễn tập an ninh mạng cấp tỉnh, tham gia các chương trình diễn tập an ninh mạng cấp bộ, ngành, khu vực theo phân công nhằm nâng cao năng lực ứng cứu và phối hợp xử lý sự cố an ninh mạng.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Trị sẽ tăng cường hoạt động phổ biến, nâng cao kiến thức an ninh mạng cho người dân qua các nền tảng học tập số, chương trình Bình dân học vụ số, các khóa học đại chúng mở (MOOC) và các chiến dịch truyền thông đại chúng hàng năm. UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu phải tăng cường tuyên truyền giảm nghèo thông tin, phổ biến kiến thức, kỹ năng sử dụng không gian mạng an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động...

Riêng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng sử dụng không gian mạng an toàn, lành mạnh cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh, học viên và sinh viên trên địa bàn tỉnh; Khuyến khích các cơ sở giáo dục tăng cường các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng và kỹ năng phòng, chống các nguy cơ trên không gian mạng.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị sẽ tạo điều kiện để lực lượng bảo vệ an ninh mạng tại địa phương tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, hội thảo, diễn tập và các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng ứng cứu với các nguy cơ, thách thức an ninh mạng.