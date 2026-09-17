Tan một giấc mơ

Đó dường như đã trở thành câu chuyện quen thuộc tại Old Trafford. Mùa thu còn chưa đến, Manchester vẫn ngập nắng, nhưng MU đã rơi vào khủng hoảng.

Đội bóng của Michael Carrick buộc phải thắng để phần nào khôi phục niềm tin nơi người hâm mộ, đồng thời tránh lặp lại nỗi thất vọng mùa trước, khi “Quỷ đỏ” bị loại ngay trận đầu tiên ở cả hai đấu trường cúp quốc nội.

Lacey ra mắt ấn tượng nhưng MU vẫn rơi vào bi kịch. Ảnh: MUFC

Tuy nhiên, đêm đấu khép lại trong sự phẫn nộ của các khán đài. CĐV la ó những sai lầm liên tiếp của đội nhà, sau khi MU vứt bỏ lợi thế 2 bàn.

Brighton ghi 1 bàn ngay trước giờ nghỉ, rồi có thêm 2 bàn chỉ trong vòng 5 phút ở nửa sau hiệp hai. “Chim mòng biển” tiến vào vòng 4 League, còn MU bị loại và Carrick đứng trước hàng loạt dấu hỏi.

Trong những giờ trước trận đấu đêm thứ Tư, nhân vật được nhắc đến nhiều nhất là JJ Gabriel - viên ngọc của Carrington và được nhiều ông lớn theo đuổi (Bayern Munich, Man City, Barcelona, Real Madrid, PSG).

Cầu thủ 15 tuổi xin rút khỏi danh sách đăng ký, qua đó bỏ lỡ cơ hội trở thành người trẻ nhất lịch sử khoác áo đội một MU. Trong một diễn biến đầy bất ngờ, Gabriel đề nghị được rời CLB Anh.

Đó là một cơn địa chấn tại Old Trafford, nơi vốn đã xuất hiện nhiều vết rạn sau trận hòa Everton và thất bại trước Man City cuối tuần qua.

Tình hình càng căng thẳng bởi tranh cãi xung quanh bàn thắng của Erling Haaland, cùng lời xin lỗi từ giới trọng tài sau quyết định công nhận bàn thắng của đội ngũ VAR.

Thay vì Gabriel, Shea Lacey lần đầu tiên có tên trong đội hình xuất phát của đội một. Sinh tại Liverpool, cầu thủ chạy cánh 19 tuổi nhập cuộc với quyết tâm mang lại niềm vui cho Old Trafford.

Brighton ngược dòng ngoạn mục. Ảnh: BHAFC

Khán giả chủ nhà phấn khích trước pha bứt tốc bên cánh phải của anh trong những phút đầu, rồi được chứng kiến tài năng trẻ này đánh dấu trận ra mắt bằng một bàn thắng.

Phút thứ 8, Lacey nhận bóng trong vòng cấm. Từ vị trí chếch bên cánh phải, anh ngoặt vào trong rồi tung cú sút hiểm hóc, đánh bại Jason Steele để mở tỷ số cho MU.

Lacey còn chưa kịp tin mình vừa ghi bàn đầu tiên thì chỉ 2 phút sau, anh suýt có bàn thứ hai.

Marcus Rashford đột phá từ cánh trái, vượt qua 3 cầu thủ đối phương trước khi đối mặt với Steele. Thủ môn Brighton cản được cú sút, nhưng bóng bật ra và nằm lại giữa vòng cấm.

Lacey có động tác vung chân trái như thể chuẩn bị dứt điểm, song Mason Mount lao đến trước, tung cú vô lê đưa bóng vào lưới.

Kịch bản điên rồ

Khởi đầu thuận lợi khiến “Quỷ đỏ” trở nên chủ quan. Họ ngủ quên trên lợi thế và để Brighton dần giữ bóng nhiều hơn, dù đội khách chưa thực sự kiểm soát được trận đấu, chủ yếu bởi khả năng dứt điểm thiếu chính xác.

Olivier Boscagli sút vọt xà sau phút 30, còn Malick Yalcouye đưa bóng đi chệch khung thành không lâu sau đó. Brighton liên tục bỏ qua cơ hội trừng phạt một MU thi đấu thiếu sức sống.

Nhưng rồi đội chủ nhà lại mất tập trung ở tình huống cuối cùng của hiệp 1. MU đứng chờ trọng tài thổi phạt sau một pha va chạm ở giữa sân, dù thực tế không có lỗi.

Trọng tài ra hiệu trận đấu tiếp tục và Brighton lập tức tận dụng. Jaouen Hadjam thực hiện đường chuyền chéo sân để Charalampos Kostoulas rút ngắn tỷ số với pha dứt điểm cự ly 6 mét.

Bàn gỡ hòa xuất hiện sau 20 phút của hiệp 2. Diogo Dalot định phá bóng lên khu vực không người, nhưng rốt cuộc lại tạo điều kiện để Luka Vuskovic đánh đầu chuyền bóng từ giữa sân cho Pascal Gross.

Thua 3 trong 6 trận chính thức, Carrick lâm nguy. Ảnh: ESPN

Đội trưởng Brighton thoải mái nhận bóng trong vòng cấm, không bị ai theo kèm, loại bỏ Leny Yoro bằng cú ngoặt tinh tế và dễ dàng đánh bại Karl Darlow, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Cả tuyến giữa và hàng thủ MU đều như những kẻ mộng du trên thảm cỏ Old Trafford.

Chưa đầy phút sau, Maxim De Cuyper hoàn tất cuộc ngược dòng cho Brighton. Anh tận dụng đường căng ngang thuận lợi của Kostoulas trong một pha phản công nhanh, khi hàng thủ chủ nhà một lần nữa bị đặt vào thế mỗi người chạy một nơi đầy hỗn loạn.

Carrick thực hiện hàng loạt sự thay đổi. Trước khi bị dẫn, Kobbie Mainoo và Mbeumo vào sân. Khi Brighton có bàn thứ 3, Bruno Fernandes rồi Cunha xuất hiện. Nhưng tất cả đều vô ích.

Những tiếng la ó vang lên sau khi MU bị loại. Sau 50 năm, kể từ tháng 9/1976, “Quỷ đỏ” mới thua sân nhà khi dẫn 2-0. Bi kịch tại Old Trafford lại bắt đầu.