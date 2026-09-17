Barcelona có trận thứ 5 ghi ít nhất 5 bàn trên mọi đấu trường mùa này, đồng thời duy trì thành tích toàn thắng sau 6 vòng La Liga bằng chiến thắng 7-2 trước Racing Santander.

Trên sân nhà Camp Nou đêm 16/9, đội quân của Hansi Flick không mất nhiều thời gian để nâng cao thành tích ấy khi mở tỷ số ngay phút thứ 8 bằng một siêu phẩm của Joao Cancelo.

Cancelo mở màn cơn mưa bàn thắng bằng siêu phẩm. Ảnh: FCB

Nhận đường chuyền ngang từ Lamine Yamal, Cancelo chỉnh một nhịp rồi tung cú đá chân phải đầy uy lực từ khoảng cách 25 m. Bóng chạm mép dưới xà ngang trước khi găm vào góc cao.

Barca hoàn toàn vượt trội với những pha tấn công liên tiếp, trong đó Karim Adeyemi thực hiện cú lốp bóng ra ngoài rất đáng tiếc.

Sức ép được đội chủ nhà cụ thể hóa bằng bàn thứ 2 ở phút 25. Raphinha xâm nhập vòng cấm bị Pedro Felipe phạm lỗi và chính tiền đạo Brazil thực hiện quả phạt đền chính xác.

Trước vòng đấu này, ngoài 4 đội dẫn đầu, không CLB nào ghi nhiều bàn hơn Racing. Đội khách rút ngắn tỷ số 1-2 phút 30 nhờ công Maguette Gueye.

Tuy nhiên, Barca nhanh chóng lập lại trật tự. Cancelo sút xa đập Villalibre vào lưới và bàn thắng tính là đá phản. Sau đó là màn phối hợp ngoạn mục: Adeyemi đánh gót, Dani Olmo kiến tạo và Raphinha nâng tỷ số lên 4-1.

Raphinha bùng nổ với hat-trick. Ảnh: FCB

Ở phút cuối hiệp, Adeyemi bị Pedro Felipe phạm lỗi trong vòng cấm, gây ra quả phạt đền thứ hai. Lần này, cú sút không tốt của Yamal bị Agirrezabala cản phá.

Hiệp hai bắt đầu bằng việc Yamal đưa bóng trúng cột dọc. Ở đầu sân bên kia, Wojciech Szczesny vào sân thay Joan Garcia chấn thương có tình huống biểu diễn bị Yassir Zabiri áp sát cướp bóng ghi bàn vào lưới trống.

Bàn thua chỉ khiến Barca nổi giận. Ngay đợt tấn công kế tiếp, Adeyemi mang về quả phạt đền thứ 3 cho đội chủ nhà sau khi bị Iker Luque Sierra phạm lỗi. Raphinha sút chính xác, hoàn tất hat-trick.

Yamal kém may mắn khi đưa bóng vào lưới nhưng bị từ chối vì việt vị. Ngay sau đó, anh đột phá trung lộ kỹ thuật rồi kiến tạo để Gabriel Jesus - thay Raphinha - đặt lòng nâng tỷ số 6-2.

Phút 89, Adeyemi bứt tốc cánh trái xâm nhập vòng cấm rồi chuyền ngang để Yamal lần này dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 7-2.

Lamine Yamal hỏng phạt đền nhưng cũng có 1 bàn và 2 kiến tạo. Ảnh: FCB

Chiến thắng này ghi dấu ấn lịch sử. Sau 111 năm, Barca khởi đầu một mùa giải trên mọi đấu trường chính thức bằng 7 chiến thắng liên tiếp và ghi ít nhất 33 bàn. Mùa 1915/1916, đội bóng xứ Catalunya thậm chí ghi tới 44 bàn.

Barca cũng trở thành đội đầu tiên trong lịch sử La Liga mở màn mùa giải bằng 6 chiến thắng liên tiếp và ghi ít nhất 28 bàn.

Trong khi đó, Raphinha (9) và Lamine Yamal (7) ghi tổng cộng 16 bàn thắng trong 6 trận đầu tiên của Barca tại La Liga. Đây là cặp đôi bùng nổ nhất sau 86 năm.

Ghi bàn:

Barca: Cancelo 8’, Raphinha 25’/phạt đền, 42’, 67’/phạt đền, Villalibre 36’/phản lưới, Gabriel Jesus 79’, Yamal 89’.

Racing Santander: Maguette Gueye 30’, Zabiri 65’.

Đội hình xuất phát:

Barca (4-3-3): Joan Garcia; Eric Garcia, Christensen, Martin, Cancelo; Olmo, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi.

Racing Santander (4-1-3-2): Agirrezabala; Manu Hernando, Pedro, Facu, Aaron; Prati; Canales, Maguette Gueye, Inigo; Villalibre, Arana.