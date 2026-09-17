Kết quả bóng đá hôm nay

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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

16/09  23:45

Ararat Armenia 1-4 Sparta Praha

On Sports News
Omonia Nicosia 1-0 Celta Vigo

17/09  02:00

 AC Milan 0-2 Benfica

Leverkusen 2-0 Celje

H.Beer Sheva 0-0 Dinamo Zagreb

Olympiacos 2-1 Jagiellonia

Anderlecht 1-2 Lyon

On Sports News
Sturm Graz 0-0 Rennes

On Sports +
Sunderland 1-0 AZ Alkmaar

On Sports

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 3

17/09  01:45

 Everton 1-0 Wolverhampton

Fleetwood 1-0 Sheffield United

17/09  02:00

 Coventry City 1-3 Aston Villa

MU 2-3 Brighton

SCTV15

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6

17/09  00:00

 Atletico Madrid 4-0 Osasuna

On Sports, SCTV15
Deportivo 0-1 Sevilla

On Sports +, SCTV22

17/09  02:30

 Barcelona 7-2 Racing Santander

On Football, SCTV22
Levante vs Bilbao

Hoãn

AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

16/09  17:00

Jeonbuk Hyundai 2-1 Kashiwa Reysol

16/09  19:15

Port FC 1-2 Vissel Kobe

BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG

16/09  12:00

U23 UAE 1-3 U23 Iran

16/09  14:00

U23 Thái Lan 3-2 U23 Kyrgyzstan

16/09  17:00

U23 Trung Quốc 2-1 U23 CHDCND Triều Tiên

16/09  17:30

U23 Nhật Bản 2-0 U23 Hong Kong (Trung Quốc)