“Sau trận thua 1-6 ngày 4/2 ở Cúp CLB Đông Nam Á, Tampines Rovers sẽ thay đổi nhiều. Họ phân tích rất kỹ về CAHN nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất. Chúng tôi cũng mổ xẻ những điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ, đồng thời duy trì phong cách và bản sắc mà CAHN xây dựng suốt một năm qua”, HLV Polking đánh giá về trận lượt đi gặp Tampines Rovers tại vòng 1/8 AFC Champions League Two.

HLV Polking rất tự tin. Ảnh: CAHN

HLV Polking khẳng định mục tiêu của CAHN là giành chiến thắng trên sân nhà trước khi bước vào trận lượt về với đại diện Singapore ngày 18/2 tới.

“Chúng tôi muốn kiểm soát trận đấu, chơi với cường độ cao nhất có thể và tạo ra lợi thế rõ ràng. Lượt về trên sân của Tampines Rovers chắc chắn không dễ dàng, vì vậy kết quả ở trận đấu này có ý nghĩa rất quan trọng”, HLV Polking nhấn mạnh.

Trong khi đó, hậu vệ Đoàn Văn Hậu thể hiện sự quyết tâm: "Là cầu thủ, khi ra sân mục tiêu luôn là chiến thắng. Chúng tôi nỗ lực hết sức để giành kết quả tốt nhất, tạo lợi thế trên sân nhà trước khi sang Singapore. CAHN đang có sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần rất tốt cho trận đấu".

Văn Hậu khẳng định CAHN có sự chuẩn bị nghiêm túc. Ảnh: CAHN

Bên kia chiến tuyến, HLV Noh Rahman của Tampines Rovers cho biết: “Trước trận đấu, chúng tôi trao đổi rất kỹ để hướng tới một kết quả có lợi. Mục tiêu của đội là tiến vào tứ kết, vì vậy Tampines Rovers nỗ lực tối đa ngay từ lượt đi.

Tôi khá thất vọng với trận thua 1-6 vừa qua. Tôi tin rằng kết quả đó không phản ánh đúng thực lực của Tampines Rovers. Ở AFC Champions League Two, đội bóng của tôi sẽ thể hiện bộ mặt khác".

Trận CAHN vs Tampines Rovers lăn bóng vào lúc 19h30 ngày 11/2 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.