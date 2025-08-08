"Chúng tôi rất hào hứng vì đây là trận đấu lớn, đối thủ mạnh. Hy vọng trận đấu hấp dẫn và đây là cơ hội lớn để CAHN giành thêm một danh hiệu.

Đội bóng đang tiến bộ rõ rệt, điều đó rất quan trọng với cá nhân tôi. CAHN cần những danh hiệu để đáp ứng kỳ vọng. Mùa này có nhiều giải đấu và chúng tôi đủ mạnh để chinh phục tất cả”, HLV Polking phát biểu trước trận Siêu Cúp Quốc gia gặp chủ nhà Thép Xanh Nam Định.

HLV Polking rất tự tin. Ảnh: T.L

“Trận Siêu Cúp khác hoàn toàn so với trận ở giải VĐQG. Hai đội đều có những cầu thủ mới. Trận gần nhất chúng tôi thắng 3-0, nhưng họ cũng có nhiều cơ hội. Trận Siêu Cúp rất khó khăn, nhất là khi đối thủ có 20.000 CĐV cổ vũ. Nhưng chúng tôi chuẩn bị kỹ, tự tin, có kế hoạch rõ ràng và có chiến thuật. Tôi và các cầu thủ tin rằng CAHN có thể giành chiến thắng”, HLV Polking chốt lại.

HLV Vũ Hồng Việt. Ảnh: T.L

Bên kia chiến tuyến, HLV Vũ Hồng Việt của Thép Xanh Nam Định cho biết: "Mỗi giải đấu hay trận đấu mà chúng tôi tham dự đều có tính chất và áp lực riêng. Nhưng chính áp lực đó mang lại cho đội động lực, và nếu vượt qua sức ép sẽ thành công. Với Thép Xanh Nam Định, tất cả đều thể hiện sự tập trung cũng như quyết tâm 100% trước các trận đấu, qua đó đạt được mục tiêu đề ra".

Trận Siêu Cúp Quốc gia 2024/25 Thép Xanh Nam Định vs CAHN diễn ra lúc 18h ngày 9/8 trên sân Thiên Trường, Ninh Bình.